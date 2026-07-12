Jude Bellingham là người quân bình tỷ số 1-1 chỉ ít giây trước khi hiệp một khép lại, trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy.

Tuy nhiên, các pha quay chậm cho thấy, tình huống dẫn đến bàn thắng này có dấu hiệu phạm luật.

Cú phát bóng lên của thủ thành Nyland đã chạm vào camera trên sân - Ảnh: Fox

Ngay từ pha phát bóng lên của thủ thành Orjan Nyland, trái bóng đã chạm vào hệ thống camera treo phía trên sân.

Sau cú va đập, bóng đổi hướng và rơi đúng đến vị trí của Elliott Anderson. Tiền vệ này lập tức chuyền cho Anthony Gordon, rồi anh kiến tạo để Bellingham dứt điểm tung lưới Na Uy.

Theo Luật thi đấu của FIFA, khi bóng chạm vào vật thể bên ngoài sân như camera, trọng tài phải cho trận đấu bắt đầu lại bằng một quả thả bóng.

Nếu quy định này được áp dụng, pha lập công của Bellingham sẽ không được công nhận. Đáng chú ý, tổ VAR hoàn toàn có thể can thiệp, bởi đây là tình huống nằm trong chuỗi tấn công trực tiếp dẫn đến bàn thắng.

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh - Mark Clattenburg phân tích trên Fox: "VAR có thể vào cuộc nếu việc bóng chạm dây hoặc camera. Một pha tấn công dẫn đến bàn thắng thuộc phạm vi kiểm tra của VAR và tình huống lẽ ra phải được phát hiện."

Cả Haaland và HLV Solbakken đều nêu tình huống với trọng tài - Ảnh: Fox

HLV Stale Solbakken của Na Uy tỏ ra vô cùng tức giận với trọng tài Clement Turpin khi hai đội bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

Máy quay truyền hình ghi lại cảnh chiến lược gia người Na Uy liên tục chỉ tay lên và phản ứng với vị "vua áo đen". Các cầu thủ Na Uy cũng đồng loạt giải thích về tình huống bóng chạm camera mà gần như không ai trên sân nhận ra.