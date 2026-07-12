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Argentina sẽ đối đầu Thụy Sĩ lúc 8h00 ngày 12/7 tại tứ kết World Cup 2026 trên sân Arrowhead. Đây là thử thách lớn với nhà đương kim vô địch khi họ phải chạm trán một trong những hàng thủ chắc chắn nhất giải.

Xét về lực lượng, Argentina vẫn được đánh giá cao hơn nhờ dàn sao chất lượng như Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez hay Enzo Fernandez. Kinh nghiệm ở các trận knock-out cũng là điểm mạnh của đại diện Nam Mỹ.

Argentina toàn thắng từ đầu giải nhưng không ít lần gặp khó. Những chiến thắng sát nút trước Cape Verde và Ai Cập cho thấy họ tấn công tốt nhưng phòng ngự chưa thực sự ổn định.

Trong khi đó, Thụy Sĩ gây ấn tượng với lối chơi kỷ luật và sự chắc chắn. Họ bất bại từ đầu giải và sở hữu hàng thủ vững vàng với Akanji, Elvedi và thủ môn Kobel.

Dù thiếu Manzambi, Thụy Sĩ vẫn là đối thủ khó chịu. Argentina có lợi thế, nhưng sẽ cần tận dụng cơ hội nếu muốn đi tiếp.

Đội hình dự kiến Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina (4-3-1-2): Emiliano Martínez (23), Gonzalo Montiel (4), Cristian Romero (13), Lisandro Martínez (6), Nicolás Tagliafico (3), Rodrigo De Paul (7), Leandro Paredes (5), Enzo Fernández (24), Alexis Mac Allister (20), Lionel Messi (10), Lautaro Martínez (22)

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Gregor Kobel (1), Ricardo Rodríguez (13), Nico Elvedi (4), Manuel Akanji (5), Denis Zakaria (6), Remo Freuler (8), Granit Xhaka (10), Fabian Rieder (22), Ruben Vargas (17), Dan Ndoye (11), Breel Embolo (7)