Theo trang Gateway to Russia, tương tự như sư tử, đại bàng là biểu tượng xuất hiện khá phổ biến trên quốc huy của nhiều quốc gia. Tuy vậy, hình tượng đại bàng 2 đầu chỉ thực sự được biết tới rộng rãi trong thời kỳ Đế quốc Byzantine (395 - 1453).

"Người Byzantine không có quốc huy chính thức, nhưng hình ảnh đại bàng 2 đầu thường xuất hiện trên trang phục và tiền xu của hoàng đế như biểu tượng của sự thống nhất, nhấn mạnh việc đế chế bao trùm cả Đông lẫn Tây", nhà sử học Nga Yevgeny Pchelov cho biết.

Các tài liệu lịch sử chỉ ra rằng rất nhiều quốc gia hiện nay có quốc huy hình đại bàng 2 đầu đều thừa hưởng biểu tượng này từ những cuộc liên hôn hoàng gia với Đế chế Byzantine. Serbia, Albania và Montenegro đã tiếp nhận biểu tượng theo cách đó và Nga cũng vậy. Vào năm 1472, Đại vương công Moskva Ivan III kết hôn với công chúa Byzantine Sophia Palaiologina. Vài thập niên sau đó, tức năm 1497, con dấu chính thức đầu tiên của Nga mang hình đại bàng 2 đầu đã xuất hiện.

Đại bàng hai đầu - biểu tượng của nước Nga. Ảnh: duma.gov.ru

"Ngay cả sau khi Đế chế Byzantine sụp đổ, những người đứng đầu Nga vẫn muốn gắn hình ảnh đất nước với biểu tượng của đế chế này. Sau khi Constantinople thất thủ năm 1453, Nga trở thành trung tâm lớn của Chính thống giáo và biểu tượng đại bàng 2 đầu được hiểu là bao quát cả Đông lẫn Tây", ông Pchelov nói.

Trên quốc huy của Nga, đại bàng 2 đầu thường xuất hiện bên cạnh hình ảnh một kỵ sĩ cầm khiên và giáo đang giao chiến với mãng xà. Nhân vật hiệp sĩ này là biểu tượng của thủ đô Moscow.

Theo dòng chảy lịch sử, quốc huy của Nga đã thay đổi nhiều lần qua các thời kỳ, trong đó màu đại bàng từ vàng sang đen rồi trở lại vàng và số vương miện cũng thay đổi. Hiện nay, mỗi đầu đại bàng có đội một vương miện và thêm một vương miện phía trên, biểu trưng cho sự thống nhất. Ngoài ra, 2 chân đại bàng quắp quyền trượng và quả cầu biểu tượng quyền lực nhà nước.

Trong một bài phát biểu hồi tháng 9/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sử dụng hình ảnh đại bàng 2 đầu để nhấn mạnh sự cởi mở của nước này trong việc hợp tác với tất cả quốc gia trên thế giới.

"Đại bàng 2 đầu, một trong những biểu tượng quốc gia của Nga, luôn nhìn về 2 hướng. Chúng tôi không hề quay lưng với bất kỳ ai, đại bàng vẫn luôn nhìn cả 2 hướng như trước đây", ông Putin cho biết.