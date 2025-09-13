Ngày 13/9, theo thông tin trước đó, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và ông Daniel Abussi - đại diện Trường Âm nhạc Berklee - sẽ có buổi gặp truyền thông tại nhà riêng ở phường An Khánh, TPHCM.

Tuy nhiên, Trần Mạnh Tuấn đã không thể có mặt vì phải lo hậu sự của thân mẫu - cụ Vũ Kim Ngôn. Cụ mất lúc trưa 9/9, hưởng thọ 89 tuổi.

Thời gian diễn ra buổi gặp trùng với những giờ phút cuối cùng Trần Mạnh Tuấn ở bên mẹ, trước khi tiến hành lễ động quan. Hay tin, nhiều người có mặt tại buổi gặp không khỏi ngậm ngùi.

Tại buổi gặp, đại diện Trường Âm nhạc Berklee cho biết từ lâu đã nhìn thấy tiềm năng của âm nhạc Việt Nam qua các thế hệ sinh viên từng theo học tại đây.

Đại diện Trường Âm nhạc Berklee tại jazz club của cựu sinh viên - nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Ảnh: Tam Kỳ

Năm 1996, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn là sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận được học bổng du học Berklee; kế đến là nhạc sĩ Đức Trí vào năm 2000.

Nhiều nghệ sĩ Việt từng tham gia các khóa học ngắn hạn về biểu diễn có thể kể đến như: Thu Minh, Đoan Trang, Lam Trường…

Hiện tại, con gái Trần Mạnh Tuấn - nghệ sĩ saxophone An Trần cũng là 1 sinh viên nổi bật của chuyên ngành Kỹ thuật sản xuất âm nhạc, được chọn làm Đại sứ sinh viên của Berklee.

Một cựu sinh viên Việt Nam khác là Anna Trương - con gái nhạc sĩ Anh Quân, cũng tạo được dấu ấn trong sự nghiệp riêng khi góp mặt trong ê-kíp của nhiều sản phẩm âm nhạc và điện ảnh quy mô lớn.

Trong bối cảnh nền âm nhạc Việt Nam đang trên đà phát triển tốt, Trường Âm nhạc Berklee mong muốn kết nối với thế hệ trẻ tài năng và đam mê âm nhạc, không chỉ biểu diễn mà cả các vị trí như: phòng thu, sản xuất, quảng bá...

Cha con Trần Mạnh Tuấn - An Trần đều được đào tạo tại Berklee. Ảnh: FBNV

Theo đại diện Trường Berklee, trước đây, người trẻ Việt Nam muốn tham gia đánh giá đầu vào và xét duyệt hỗ trợ tài chính tại trường thường phải sang Singapore hay Hong Kong (Trung Quốc) thì hiện tại có thể gặp gỡ trực tiếp tại TPHCM, cụ thể là Sax N' Art - CLB Jazz của Trần Mạnh Tuấn. Đây cũng là năm thứ 2 phía Berklee cử đại diện đến Việt Nam tổ chức hình thức này.

Vị đại diện nói thêm, phía trường mỗi năm đều dành 110 triệu USD (khoảng 2,9 nghìn tỷ đồng) cho các suất học bổng với những mức khác nhau tùy khu vực, quốc gia và khả năng của sinh viên.

Đơn cử, nghệ sĩ An Trần đã được trường cấp học bổng trị giá 45.000-50.000 USD/năm (1,19 - 1,32 tỷ đồng), suốt 3 năm đi học đều không tốn học phí.

Trường Âm nhạc Berklee được thành lập năm 1945 tại Boston (Massachusetts, Mỹ) là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới về âm nhạc đương đại.

Các thế hệ sinh viên của trường đã giành tổng cộng hơn 310 giải Grammy - cao nhất trong tất cả trường đại học, 108 Latin Grammy và nhiều giải Emmy, Tony, Oscar...

Hai nghệ sĩ trẻ An Trần và San Trịnh biểu diễn nhạc truyền thống Việt Nam tại Mỹ - điều mà Trường Berklee tìm kiếm