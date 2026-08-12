9,95 điểm mỗi môn mới vào được Sư phạm Hóa

Điểm chuẩn sư phạm năm nay tiếp tục ở mức rất cao. Tại trụ sở chính Trường ĐH Sư phạm TPHCM, 15 ngành sư phạm có điểm chuẩn từ 23,26 đến 29,83 điểm. Sư phạm Hóa học dẫn đầu với 29,83 điểm, tương đương gần 9,95 điểm/môn. Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng lấy 29,80 điểm; Sư phạm Vật lý 29,78 và Sư phạm Toán học 29,49 điểm.

Có 9/15 ngành tại trường đạt từ 27 điểm trở lên, trong đó 5 ngành từ 29 điểm. Đây cũng là trường có nhiều ngành sư phạm tiệm cận mức điểm tuyệt đối.

Tại Trường ĐH Sài Gòn, Sư phạm Toán học dẫn đầu với 28,89 điểm. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 có mức cao nhất 27,51 điểm ở ngành Sư phạm Toán học. Tại Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, cả 10 ngành đào tạo giáo viên đều lấy trên 25 điểm, trong đó Sư phạm Toán học cao nhất với 27,55 điểm.

Một số trường khác cũng ghi nhận điểm chuẩn sư phạm ở mức cao. Sư phạm Tiếng Anh tại Trường ĐH Thủ đô Hà Nội lấy 27,25 điểm; Sư phạm Toán học tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng là 26,93 điểm. Trường ĐH Kiên Giang có Sư phạm Toán học dẫn đầu với 28,55 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, Sư phạm Tiếng Anh cao nhất với 27,77 điểm.

Nhìn chung, nhiều ngành sư phạm tại các trường đại học lớn lấy từ 27-29 điểm, cho thấy sức cạnh tranh của nhóm ngành này tiếp tục ở mức cao trong mùa tuyển sinh 2026.

Điểm chuẩn cao không chỉ vì thí sinh học giỏi

Theo TS Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, điểm chuẩn các ngành sư phạm năm nay tăng cao không chỉ xuất phát từ kết quả thi của thí sinh mà còn liên quan đến số lượng thí sinh được tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Ảnh: HCMUE

Ông cho biết năm nay số thí sinh có thành tích, đạt giải trong các kỳ thi học thuật cấp quốc tế, quốc gia, tỉnh, thành phố được tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển vào trường khá lớn. Trong khi đó, chỉ tiêu đào tạo sư phạm được phân bổ dựa trên nhu cầu xã hội. Một số ngành chỉ được giao vài chục chỉ tiêu, nhưng số thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đã chiếm một lượng đáng kể. Điều này khiến số chỉ tiêu còn lại dành cho thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả đánh giá năng lực chuyên biệt bị thu hẹp.

“Vì vậy, điểm chuẩn sẽ cao, thậm chí càng cao hơn. Đây là một trong những yếu tố khiến năm nay Trường ĐH Sư phạm TPHCM có tới 5 ngành có điểm chuẩn chạm mức 30 điểm”, TS Huỳnh Trung Phong phân tích. Về số lượng thí sinh trúng tuyển bằng phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, ông Phong cho biết trường đang xử lý, rà soát dữ liệu nên chưa thể cung cấp con số chính xác.

Theo ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Công Thương TPHCM, việc điểm chuẩn các ngành sư phạm ở mức cao trong năm nay không phải điều bất thường. “Sư phạm là nhóm ngành được Nhà nước hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt và có chính sách gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng nhân lực. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh được quản lý chặt chẽ, nhiều ngành ở mỗi trường chỉ tuyển số lượng hạn chế. Việc tuyển thẳng một lượng lớn thí sinh cũng góp phần làm giảm số chỉ tiêu còn lại dành cho phương thức xét điểm thi, từ đó đẩy điểm chuẩn lên cao”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, bài toán nhân lực giáo dục hiện nay không còn đơn thuần là thiếu giáo viên về số lượng, mà là thiếu theo từng môn học, từng địa phương và cả năng lực chuyên môn. Một địa phương có thể thừa giáo viên môn này nhưng vẫn thiếu giáo viên môn khác. Có nơi dư giáo viên lâu năm nhưng lại thiếu giáo viên Tin học, Tiếng Anh, STEM hoặc những giáo viên có khả năng ứng dụng công nghệ vào dạy học. Chính vì vậy, chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm đang được thiết kế theo hướng gắn quyền lợi với trách nhiệm nghề nghiệp. Sinh viên được hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt, nhưng nếu không thực hiện nghĩa vụ công tác trong ngành giáo dục theo quy định có thể phải hoàn trả kinh phí.

“Nhà nước không chỉ muốn tăng số người học sư phạm mà muốn đầu tư vào nguồn nhân lực thực sự đi vào ngành giáo dục”, theo ông Sơn.

Ông Sơn cho rằng nhu cầu giáo viên trong tương lai vẫn còn rất lớn nhưng sẽ chuyển từ thiếu nhân lực nói chung sang thiếu theo từng môn học, địa phương và năng lực chuyên môn. Trong bối cảnh sắp xếp lại trường học, khoảng 11.000 hiệu trưởng có thể trở lại đứng lớp, bài toán đặt ra là phân công, bố trí đội ngũ sao cho phù hợp.

“Điều này cũng lý giải vì sao sư phạm vẫn giữ sức hút mạnh trong mùa tuyển sinh 2026. Điểm chuẩn cao không chỉ phản ánh mức độ cạnh tranh của thí sinh mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách Nhà nước xác định nhu cầu, phân bổ chỉ tiêu và đầu tư cho nguồn nhân lực giáo dục. Trong bối cảnh đó, việc hàng loạt ngành sư phạm chạm ngưỡng 27-30 điểm cho thấy nghề giáo vẫn là một lựa chọn có sức hấp dẫn lớn đối với thí sinh. Nhưng phía sau những con số rất cao ấy là một bài toán lớn hơn: đào tạo đúng số lượng, đúng môn học, đúng địa phương và quan trọng nhất là tạo ra đội ngũ giáo viên đáp ứng được yêu cầu của trường học trong giai đoạn mới”, ông Sơn nhận định.



