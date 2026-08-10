Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2026 của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT như sau:
Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tuyển tổng cộng 3.713 chỉ tiêu, trong đó 2.384 chỉ tiêu nhóm ngành đào tạo giáo viên; 1.329 chỉ tiêu các ngành ngoài sư phạm.
Trường tuyển sinh bằng 9 phương thức, gồm:
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;
- Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT;
- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT;
- Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM;
- Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi độc lập của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2;
- Kết hợp thi tuyển và xét tuyển (áp dụng đối với chương trình đào tạo Giáo dục Mầm non, ngành Giáo dục Thể chất, Quản lý thể dục thể thao);
- Xét chuyển học sinh dự bị đại học;
- Xét tuyển diện học sinh cử tuyển;
- Xét tuyển lưu học sinh hiệp định hoặc ngoài hiệp định.
Hằng năm, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 dành 7-8 tỷ đồng làm quỹ học bổng cho sinh viên, gồm:
- Học bổng khuyến khích học tập, dành cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện trong học kỳ đạt kết quả từ Khá trở lên.
- Học bổng khác: Áp dụng xét, cấp cho sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc; sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập; sinh viên là người dân tộc thiểu số, sinh viên khuyết tật…