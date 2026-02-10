Bạn cần một chiếc iPad tiêu chuẩn cho các nhu cầu cơ bản, một chiếc iPad Air mạnh mẽ hơn để làm việc và giải trí nâng cao, hay iPad Pro, cỗ máy đủ sức thay thế laptop nếu biết khai thác hết tiềm năng?

Tin vui là Apple dường như sắp khiến lựa chọn này trở nên dễ dàng hơn, khi một loạt iPad mới với nâng cấp đáng kể đang chuẩn bị được ra mắt.

Theo những thông tin mới nhất, nếu bạn đang có ý định mua iPad trong thời gian tới, có lẽ nên chờ thêm một chút. Các thay đổi sắp tới không chỉ là những điều chỉnh nhỏ, mà có thể làm thay đổi hoàn toàn trải nghiệm sử dụng ở nhiều phân khúc.

Apple chuẩn bị “lột xác” dòng iPad từ bên trong

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, một nguồn tin rất đáng tin cậy về Apple, hãng công nghệ lớn nhất thế giới đang chuẩn bị giới thiệu hàng loạt iPad thế hệ mới.

Bề ngoài, các thiết bị này có thể không khác nhiều so với thế hệ hiện tại, nhưng phần “ruột” bên trong lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nếu bạn đang kỳ vọng vào một cuộc cách mạng về thiết kế, có lẽ sẽ hơi thất vọng. Apple được cho là chưa có kế hoạch thay đổi ngoại hình iPad trong đợt cập nhật này.

Thay vào đó, trọng tâm sẽ nằm ở hiệu năng xử lý và công nghệ màn hình, hai yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ, khả năng đa nhiệm và trải nghiệm lâu dài của người dùng.

Theo báo cáo, những nâng cấp chính bao gồm việc iPad Air sẽ được trang bị chip M4, iPad tiêu chuẩn nâng cấp lên chip A18, còn iPad mini sẽ lần đầu tiên sở hữu màn hình OLED. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng tác động của những thay đổi này lại không hề nhỏ.

Bước ngoặt cho iPad phổ thông và mini

Trong số các nâng cấp được nhắc đến, việc iPad tiêu chuẩn sử dụng chip Apple A18 có lẽ là thông tin quan trọng nhất.

Đây không chỉ là một bước nhảy về hiệu năng, mà còn mang ý nghĩa chiến lược rất lớn.

Với A18, Apple chính thức đưa “Apple Intelligence”, nền tảng trí tuệ nhân tạo mới của hãng, xuống phân khúc iPad giá rẻ.

Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả mẫu iPad cơ bản nhất cũng có thể tận dụng các tính năng AI thế hệ mới, thay vì bị bỏ lại phía sau như trước đây.

Trong nhiều năm, iPad tiêu chuẩn thường bị xem là “đủ dùng nhưng không hơn”, phù hợp cho học sinh, sinh viên hoặc người dùng phổ thông.

Nay, với chip A18, khoảng cách giữa iPad thường và các dòng cao hơn có thể sẽ được thu hẹp đáng kể, ít nhất là về khả năng xử lý và hỗ trợ phần mềm trong tương lai.

Đợt làm mới dòng iPad lần này có thể giúp Apple giải quyết cuộc “khủng hoảng bản sắc” mà iPad đã phải đối mặt suốt nhiều năm.

iPad từng bị kẹt giữa smartphone và laptop: không đủ nhỏ gọn như điện thoại, nhưng cũng chưa đủ mạnh hoặc linh hoạt để thay thế hoàn toàn máy tính xách tay đối với số đông.

Sau giai đoạn doanh số trồi sụt, iPad gần đây đã bán khá tốt trở lại, đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm. Lý do rất đơn giản: ngày càng nhiều người nhận ra rằng iPad tiêu chuẩn thực ra đã đáp ứng đủ nhu cầu học tập, làm việc nhẹ và giải trí hằng ngày.

Bằng cách nâng cấp mạnh mẽ phần cứng cho các mẫu iPad giá rẻ, Apple đang đảm bảo rằng sản phẩm có mức giá thấp nhất của mình vẫn đủ sức “chạy đường dài”, nhất là khi các tính năng AI ngày càng trở thành tiêu chuẩn mặc định trong hệ sinh thái của hãng.

Điểm khiến người dùng hào hứng nhất trong đợt cập nhật này chính là iPad mini với màn hình OLED.

iPad mini từ lâu đã được xem là thiết bị lý tưởng cho việc đọc sách, lướt web và mang theo khi di chuyển nhờ kích thước nhỏ gọn.

Việc bổ sung màn hình OLED, vốn có độ tương phản cao, màu đen sâu và tiết kiệm năng lượng, sẽ ngay lập tức nâng tầm trải nghiệm, giúp iPad mini trở lại đúng nghĩa một thiết bị cao cấp, thay vì chỉ là “phiên bản thu nhỏ” bị lép vế so với các dòng khác.

Trong lúc Apple chuẩn bị tung ra những nâng cấp mới, các đối thủ cũng không hề đứng yên. Samsung đang tạo ra nhiều tiếng vang với dòng Galaxy Tab S11, tích hợp sâu “Galaxy AI” và nhấn mạnh vào năng suất lẫn giải trí cao cấp.

Về phía Google, dù có thông tin cho rằng hãng tạm dừng kế hoạch ra mắt Pixel Tablet thế hệ tiếp theo, nhưng Google vẫn kéo dài vòng đời cập nhật phần mềm cho Pixel Tablet hiện tại.

Điều này cho thấy tham vọng giữ thiết bị này đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái nhà thông minh.

Trong bối cảnh đó, Apple không thể để iPad phổ thông tụt lại phía sau. Việc trang bị chip mạnh hơn và sẵn sàng cho AI là bước đi cần thiết để giữ vững vị thế.

Nếu những thông tin rò rỉ là chính xác, thế hệ iPad sắp tới có thể sẽ là thời điểm Apple “tái định nghĩa” lại dòng tablet của mình. Nếu bạn đang cân nhắc mua iPad mới, chờ thêm một chút có lẽ là quyết định khôn ngoan.

