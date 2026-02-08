Tuy nhiên, theo chính Elon Musk khẳng định, sản phẩm này không phải là một chiếc điện thoại thông minh, dù tham vọng của nó là thách thức vai trò trung tâm mà smartphone đang nắm giữ trong đời sống số hiện nay.

SpaceX có thể đang nghiên cứu và phát triển một thiết bị di động của riêng mình. Ảnh: PhoneArena

Trong nhiều năm trở lại đây, không ít người đam mê công nghệ liên tục than phiền rằng smartphone ngày càng trở nên nhàm chán.

Phần lớn các mẫu điện thoại trên thị trường chỉ là những “phiến kính và kim loại” na ná nhau, khác biệt chủ yếu ở kích thước màn hình, cấu hình phần cứng hay camera.

Với nhiều người, điều đó là đủ. Nhưng với một số nhân vật luôn muốn phá vỡ giới hạn, trong đó có Elon Musk, rõ ràng vẫn còn quá nhiều thứ để thay đổi.

SpaceX đang phát triển thiết bị di động riêng?

Theo Reuters, dẫn lời ba nguồn tin độc lập, SpaceX đang nghiên cứu và phát triển một thiết bị di động của riêng mình.

Mục tiêu của dự án này là tạo ra một sản phẩm có thể kết nối trực tiếp với chòm vệ tinh Starlink, qua đó mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với kết nối Internet toàn cầu, đồng thời đặt ra thách thức trực tiếp cho các smartphone truyền thống.

Dù vậy, thông tin chi tiết về thiết bị này gần như vẫn là một ẩn số. Không có hình ảnh rò rỉ, không có thông số kỹ thuật cụ thể, cũng không rõ hình dáng hay cách thức sử dụng ra sao.

Điều duy nhất tương đối rõ ràng là phản hồi nhanh chóng từ Elon Musk sau khi thông tin lan truyền.

Trên nền tảng X (trước đây là Twitter), CEO SpaceX đã phủ nhận thẳng thừng việc công ty đang phát triển một chiếc smartphone. “Chúng tôi không phát triển điện thoại”, Musk viết.

Tuy nhiên, ông cũng không hề bác bỏ khả năng SpaceX đang chế tạo một thiết bị di động nào đó, khiến dư luận càng thêm tò mò.

Dù phủ nhận tin đồn về một “điện thoại Starlink”, Elon Musk trong quá khứ từng úp mở rằng ý tưởng về một thiết bị di động kết nối vệ tinh không phải là điều bất khả thi.

Điều quan trọng nằm ở chỗ: nếu có, nó sẽ hoàn toàn khác so với những chiếc smartphone hiện nay.

Trong một lần trả lời người dùng trên X, Musk từng mô tả rằng một thiết bị như vậy sẽ được “tối ưu thuần túy cho hiệu năng trên mỗi watt khi chạy các mạng nơ-ron”.

Nói cách khác, trọng tâm không còn là màn hình, camera hay hệ sinh thái ứng dụng truyền thống, mà là khả năng xử lý AI hiệu quả ngay trên thiết bị.

Phát biểu này cho thấy tầm nhìn của Musk là tạo ra một thiết bị có thể chạy các mô hình trí tuệ nhân tạo cục bộ, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây.

Trong bối cảnh AI ngày càng trở thành trung tâm của mọi nền tảng công nghệ, đây là một hướng đi mang tính chiến lược.

Sự kết hợp giữa Starlink và Grok

Ý tưởng về một thiết bị di động tập trung vào AI càng trở nên hợp lý nếu xét đến những động thái gần đây của Musk. SpaceX vừa hoàn tất việc mua lại xAI, startup AI do chính Musk sáng lập, đứng sau chatbot Grok, đối thủ trực tiếp của ChatGPT.

Một thiết bị vừa có thể kết nối Internet vệ tinh Starlink, vừa đóng vai trò như “cổng truy cập” trực tiếp đến Grok và các dịch vụ AI khác, rõ ràng là một bước đi logic.

Nó có thể trở thành công cụ liên lạc, tìm kiếm thông tin, hỗ trợ công việc và ra quyết định, đặc biệt hữu ích ở những khu vực hẻo lánh, nơi hạ tầng viễn thông truyền thống còn hạn chế.

Thực tế, SpaceX không phải là “tay mơ” trong lĩnh vực kết nối di động. Công ty đã hợp tác với T-Mobile tại Mỹ để cung cấp kết nối Starlink trực tiếp cho các smartphone hiện có trên mạng của nhà mạng này.

Tuy nhiên, việc tự phát triển một thiết bị riêng sẽ cho phép SpaceX kiểm soát toàn bộ trải nghiệm, từ phần cứng đến phần mềm và dịch vụ.

SpaceX và xAI không phải là những cái tên duy nhất theo đuổi tham vọng tạo ra một thiết bị “AI-first”. OpenAI hiện đang hợp tác với nhà thiết kế huyền thoại Jony Ive để phát triển một sản phẩm bí ẩn, được kỳ vọng sẽ tái định nghĩa cách con người tương tác với AI.

Apple cũng được cho là đang cân nhắc ý tưởng về một “AI pin”, thiết bị nhỏ gọn, đeo trên người, hoạt động song song hoặc thậm chí thay thế iPhone trong một số tác vụ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hào hứng với làn sóng này. Thất bại của Humane AI Pin, từng được ca ngợi là tương lai hậu smartphone nhưng nhanh chóng bị người dùng quay lưng, là một lời cảnh báo rõ ràng.

Việc tạo ra một thiết bị AI mới mẻ, hữu ích và đủ sức thay đổi thói quen của hàng tỷ người dùng là bài toán cực kỳ khó.

Dù vậy, với hệ sinh thái Starlink đang mở rộng nhanh chóng và tham vọng AI ngày càng rõ rệt của Elon Musk, một “thiết bị không phải điện thoại” mang thương hiệu SpaceX và Grok vẫn đủ sức khiến giới công nghệ phải chú ý. Ít nhất, nó cho thấy cuộc tìm kiếm thứ sẽ đến sau smartphone vẫn chưa hề kết thúc.

(Theo PhoneArena, Times of India)