Trong nhiều năm qua, việc chỉ cần nhìn vào điện thoại để mở khóa đã trở thành một thói quen gần như hiển nhiên đối với người dùng smartphone. Tuy nhiên, với các Samfan, tính năng này chưa bao giờ mang lại cảm giác chắc chắn và an tâm tuyệt đối như những gì Apple làm được với Face ID.

Đã từng có một thời, Samsung gây ấn tượng mạnh với công nghệ quét mống mắt, một tính năng mang hơi hướng khoa học viễn tưởng, chính xác và bảo mật đến mức khiến người ta liên tưởng đến các bộ phim điệp viên. Thế nhưng, công nghệ đó dần biến mất khi Samsung chuyển sang theo đuổi triết lý màn hình tràn viền toàn diện.

Samsung đang phát triển một công nghệ nhận diện khuôn mặt hoàn toàn mới mang tên Polar ID dành cho Galaxy S27 Ultra. Ảnh: tamindir

Giờ đây, một tin đồn mới cho thấy điều tưởng như đã bị “khai tử” này có thể sắp quay trở lại, nhưng theo cách hiện đại và tinh tế hơn rất nhiều. Quan trọng hơn, Samsung có thể làm được điều đó mà không phải đánh đổi thiết kế màn hình, thứ mà người dùng Ultra đã quen thuộc và yêu thích.

Polar ID: cách hoàn toàn mới để mở smartphone

Theo một nguồn rò rỉ đáng tin cậy, Samsung đang phát triển một công nghệ nhận diện khuôn mặt hoàn toàn mới mang tên Polar ID dành cho Galaxy S27 Ultra. Đây không phải là kiểu mở khóa bằng khuôn mặt đơn giản, vốn chỉ dựa vào camera trước và dễ dàng bị đánh lừa bằng ảnh chụp độ phân giải cao hay video.

Thay vào đó, Polar ID sử dụng một cảm biến chuyên biệt có khả năng “nhìn thấy” các đường nét và cấu trúc gương mặt ở mức độ sâu. Công nghệ này không chỉ phân tích hình dạng khuôn mặt mà còn phân biệt được da người thật với mặt nạ, kể cả những mặt nạ 3D được làm tinh vi từ vật liệu mô phỏng da người.

Nói cách khác, Samsung đang hướng đến một hệ thống nhận diện khuôn mặt 3D đúng nghĩa, tương tự, thậm chí có thể vượt trội, so với Face ID của Apple.

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Polar ID nằm ở khả năng hoạt động ổn định trong mọi điều kiện ánh sáng. Người dùng có thể mở khóa điện thoại trong bóng tối hoàn toàn mà không cần màn hình phát sáng chói mắt, một chi tiết nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích khi sử dụng điện thoại vào ban đêm.

Không chỉ dừng lại ở độ chính xác, công nghệ này còn được thiết kế để đảm bảo sự tiện lợi tối đa. Polar ID có thể phân biệt giữa một người đang sống và một mô hình 3D, loại bỏ gần như hoàn toàn nguy cơ bị đánh lừa, điều mà các hệ thống nhận diện khuôn mặt 2D trước đây không thể làm được.

Đáng chú ý nhất, toàn bộ hệ thống này không chiếm nhiều không gian phần cứng. Thay vì yêu cầu một “tai thỏ” hay đảo cảm biến cỡ lớn như trên iPhone, Polar ID được cho là sẽ tích hợp gọn gàng ngay trong lỗ camera hiện tại, nhờ vào một bộ phát sáng công nghệ cao kết hợp với cảm biến chuyên dụng để lập bản đồ khuôn mặt cực kỳ chi tiết.

Khi quyền riêng tư được nâng lên một tầm cao mới

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, Face ID của Apple vẫn được xem là tiêu chuẩn vàng về bảo mật sinh trắc học trên smartphone. Tuy nhiên, cái giá phải trả là một phần không gian màn hình bị hy sinh để chứa hệ thống cảm biến phức tạp. Với iPhone, điều đó đồng nghĩa với “tai thỏ” trước đây và Dynamic Island hiện tại.

Các hãng Android khác, bao gồm cả Samsung, đã nhiều lần cố gắng bắt kịp Apple trong cuộc đua này nhưng thường phải lựa chọn giữa hai phương án: hoặc giữ thiết kế màn hình gọn gàng với độ bảo mật thấp hơn, hoặc tăng cường bảo mật nhưng làm xấu thiết kế tổng thể.

Nếu Polar ID thực sự được thương mại hóa trên Galaxy S27 Ultra, Samsung sẽ phá vỡ thế tiến thoái lưỡng nan đó. Người dùng có thể tận hưởng bảo mật cấp độ 3D, đủ an toàn cho thanh toán, ngân hàng và dữ liệu nhạy cảm, mà không phải chấp nhận một mảng cắt lớn trên màn hình.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên thông tin về Polar ID xuất hiện. Một nguồn tin khác đã đề cập đến công nghệ này từ tháng 11 năm ngoái, cho thấy Samsung có thể đã âm thầm phát triển nó trong thời gian dài. Việc nhiều nguồn độc lập cùng nhắc đến Polar ID khiến khả năng tin đồn trở thành sự thật ngày càng cao.

Nếu thành công, Samsung sẽ mang đến cho người dùng “cả hai thế giới”: bảo mật hàng đầu như iPhone, nhưng vẫn giữ được thiết kế màn hình tinh gọn, điều mà nhiều người dùng Android luôn mong muốn.

Từ trước đến nay, cái tên “Ultra” luôn gắn liền với khái niệm “tất cả trong một”. Dòng máy này không chỉ mạnh nhất về hiệu năng hay camera, mà còn phải mang đến trải nghiệm toàn diện nhất. Dù cảm biến vân tay siêu âm hiện tại của Samsung được đánh giá là hàng đầu thị trường, vẫn có những tình huống mà mở khóa bằng khuôn mặt nhanh chóng và tự nhiên hơn rất nhiều.

Trải nghiệm mở khóa khuôn mặt trên các phiên bản Android cũ thường thiếu ổn định và không đủ an toàn để sử dụng cho ứng dụng ngân hàng hay thanh toán. Chính vì vậy, viễn cảnh Samsung mang đến một hệ thống nhận diện khuôn mặt đạt chuẩn “Face ID” thực sự là điều đáng mong đợi.

Nếu những tin đồn này trở thành hiện thực, Galaxy S27 Ultra không chỉ là một bản nâng cấp phần cứng thông thường, mà có thể đánh dấu bước ngoặt lớn trong cách Samsung tiếp cận bảo mật và trải nghiệm người dùng. Và lần này, rất có thể Apple sẽ là bên phải học hỏi.

(Theo PhoneArena, Wccftech)