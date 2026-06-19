Iran và Mỹ hủy đàm phán ở Mỹ. Ảnh: WANA

Hãng thông tấn Anadolu dẫn các nguồn tin cho hay Bagher Qalibaf, trưởng đoàn đàm phán của Tehran và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã sẵn sàng lên đường đến Thụy Sĩ để đối thoại trực tiếp với các đại diện Mỹ, nhưng họ đã hủy chuyến đi vào phút chót theo chỉ thị từ "lãnh đạo cấp cao của Iran".

Hiện không rõ liệu đó có phải là chỉ thị của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei hay không. Ông Khamenei từng tuyên bố có quan điểm khác về thỏa thuận Mỹ - Iran nhằm chấm dứt xung đột.

Các nguồn tin cho biết thêm chưa có ngày giờ hay địa điểm mới nào được quyết định cho các cuộc thương lượng. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran đáng lẽ diễn ra hôm nay (19/6).

Một nguồn tin thân cận với Pakistan, nước trung gian hòa giải cho biết: "Pakistan đang liên lạc với cả hai bên để ấn định thời gian mới cho các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng".

Việc ký kết Bản ghi nhớ Islamabad giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tạo tiền đề cho các cuộc thương lượng trực tiếp giữa Washington và Tehran. Bản ghi nhớ này cho các quan chức và chuyên gia từ Mỹ và Iran 60 ngày để vạch ra một thỏa thuận cuối cùng, đặc biệt tập trung vào chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong một diễn biến quan trọng vừa xảy ra tại Trung Đông, Israel và Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn từ 16h chiều 19/6 theo giờ địa phương.