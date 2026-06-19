“Trong trường hợp có dụng ý xấu, vi phạm thỏa thuận và yêu cầu quá đáng từ phía đối phương, chúng tôi không ngần ngại đáp trả kẻ thù một cách mạnh mẽ. Họ đã từng hứng chịu cú tát trong xung đột. Nếu họ muốn đi lại con đường đó, họ sẽ nhận được một cú tát còn mạnh hơn nữa”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm nay (19/6).

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf. Ảnh: WANA

Hãng tin CNN dẫn lời ông Ghalibaf lưu ý đoàn đàm phán của Tehran đang tìm cách “theo đuổi việc thực hiện các điều kiện và điều khoản của thỏa thuận” theo yêu cầu của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ông Khamenei xác nhận đã cho phép thỏa thuận với Mỹ, đồng thời tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dùng nhiều hình thức gây áp lực và đòn bẩy "vì tuyệt vọng" để đạt được thỏa thuận ban đầu.

Trước đó, theo cơ quan truyền thông của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf khuyến cáo Tehran sẽ không tuân thủ các cam kết theo bản ghi nhớ hợp tác mới ký kết ngày 17/6 bằng hình thức điện tử với Mỹ nếu Washington không thực hiện đúng phần thỏa thuận của mình.

Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc IRGC Esmail Qaani hôm 18/6 đã lặp lại cảnh báo của ông Ghalibaf và nhấn mạnh: "Người Mỹ nên biết vị trí của mình và tránh đối đầu với người Hồi giáo … Người Mỹ nên sợ không chỉ về eo biển Hormuz và eo biển Bab al-Mandeb, mà còn nhiều địa điểm khác nữa”.

Các quan chức Iran đưa ra cảnh báo mới trong bối cảnh Tehran và Washington đang nỗ lực đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và chấm dứt xung đột trong 60 ngày tới.

Giới chức Mỹ hiện chưa lên tiếng bình luận trước diễn biến trên.