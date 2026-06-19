Đàm phán Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ bị hủy bất ngờ. Ảnh: WANA

Theo báo The Guardian, các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại làng Obbürgen của Thụy Sĩ hai ngày sau khi Mỹ và Iran ký kết một bản ghi nhớ. Văn bản này mở ra thời hạn 60 ngày để Washington và Tehran đàm phán một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời cho phép hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz diễn ra.

Nhà Trắng cho biết Mỹ mong muốn “bắt đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật càng sớm càng tốt” nhưng lại thông báo Phó Tổng thống JD Vance sẽ không tới Thụy Sĩ vì kế hoạch các cuộc thương thuyết chưa hoàn thành. Theo CNN, hiện chưa rõ khi nào các nhóm đàm phán của hai nước sẽ gặp nhau.

Một phát ngôn viên Nhà Trắng tối 18/6 cho biết: "Việc sắp xếp hậu cần cho các cuộc đàm phán chưa bao giờ đơn giản hay dễ dự đoán. Hiện tại, Phó tổng thống sẽ không khởi hành tới Thụy Sĩ".

Các cuộc thương thuyết giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ bị hủy bỏ trong bối cảnh Israel và Hezbollah giáng những đòn tấn công dữ dội nhất vào nhau kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập.

Tối qua (18/6), Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào lực lượng Israel gần thành phố Nabatieh, miền nam Lebanon, bằng nhiều loạt tên lửa sau khi hứng chịu các cuộc pháo kích lẻ tẻ của Israel suốt cả ngày. Israel đã đáp trả bằng một loạt các cuộc không kích vào thành phố Nabatieh và các thị trấn xung quanh, khiến ít nhất 16 người chết và 33 người bị thương.

Hezbollah cho biết nhắm mục tiêu vào lực lượng Israel đang cố gắng tiến về phía chân đồi xung quanh Nabatieh, là nơi giao tranh lẻ tẻ diễn ra kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố. Trước khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, lực lượng Israel đã tiến về phía thành phố phía nam Lebanon này.