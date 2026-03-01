Ngay sau khi mở bán tại Mỹ, Galaxy Z TriFold đã cháy hàng chỉ trong vài phút. Điều đó cho thấy nhu cầu dành cho các mẫu điện thoại đột phá vẫn rất lớn, đặc biệt khi chúng đến từ những “ông lớn” như Samsung. Thị trường rõ ràng luôn sẵn sàng thưởng cho sự đổi mới.

Tuy nhiên, những báo cáo gần đây về việc màn hình Galaxy Z TriFold bị lỗi chỉ sau thời gian ngắn sử dụng đã khiến bức tranh trở nên kém tươi sáng.

Samsung thậm chí đã phải thay thế máy cho một số người dùng, cho thấy đây nhiều khả năng là vấn đề liên quan đến sản xuất. Và từ đây, một nguyên tắc mua sắm quan trọng lại được nhắc đến: đừng mua sản phẩm thế hệ đầu tiên.

Sản phẩm thế hệ đầu: Bài học không mới

Lịch sử công nghệ đã chứng minh, các thiết bị thế hệ đầu thường đi kèm những thiếu sót khó tránh. Một ví dụ điển hình là Apple Vision Pro, mẫu kính thực tế hỗn hợp cao cấp mà Apple ra mắt năm 2024.

Thiết bị này từng được cựu lãnh đạo Oculus mô tả là “bộ công cụ dành cho nhà phát triển được thiết kế quá mức”, hơn là một sản phẩm thương mại thực thụ.

Apple tích hợp hàng loạt cảm biến dư thừa nhằm tạo nên trải nghiệm cao cấp nhất có thể. Tính năng Eyesight, màn hình bên ngoài hiển thị đôi mắt người dùng, cũng được bổ sung để tạo sự khác biệt.

Kết quả là Vision Pro ra mắt với giá 3.499 USD, mức giá khiến cả người dùng phổ thông lẫn doanh nghiệp phải chùn bước.

Không chỉ đắt đỏ, Vision Pro còn thiếu hệ sinh thái nội dung đủ hấp dẫn để thuyết phục người mua.

Cuối cùng, nó giống một phép thử chiến lược hơn là một sản phẩm hoàn thiện, đặc biệt khi Apple chuyển hướng sang kính AR thông minh.

Không phải cứ sản phẩm “đời mới” là sẽ hoàn hảo, ngay cả khi nó không phải thế hệ đầu tiên. iPhone 17 Pro là minh chứng rõ ràng.

Đây là mẫu iPhone đầu tiên áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới với cụm camera sau lớn hơn đáng kể, khung nhôm thay vì thép không gỉ hay titan và hệ thống ăng-ten quấn quanh cụm camera.

Apple kỳ vọng ăng-ten mới sẽ cải thiện đáng kể khả năng bắt sóng di động. Nhưng thực tế, gần một nửa người dùng phản ánh chất lượng sóng kém đi so với kỳ vọng.

Bên cạnh đó, khung nhôm dù tản nhiệt tốt lại dễ trầy xước và móp méo hơn. Người dùng iPhone 17 Pro buộc phải cẩn trọng hơn so với khi sử dụng các mẫu như iPhone 16 Pro hay iPhone 15 Pro.

Thậm chí đã xuất hiện một số báo cáo về việc ăng-ten mới bị nứt, dù chưa được xác thực hoàn toàn.

Liên hệ đến iPhone Fold

Vậy Galaxy Z TriFold và iPhone màn hình gập có liên quan gì đến nhau? Câu trả lời nằm ở chính rủi ro công nghệ mới.

Khác với việc tận dụng linh kiện sẵn có, Apple được cho là đang phát triển một mẫu iPhone màn hình gập - iPhone Fold với thiết kế hoàn toàn mới, sử dụng bản lề và cấu trúc chưa từng xuất hiện trên thị trường.

Tỷ lệ màn hình được đồn đoán tương tự Huawei Pura X, và có thể gần với định hướng của dòng Galaxy Z Wide Fold trong tương lai.

Apple được cho là muốn thiết bị này có khả năng chạy cả ứng dụng iOS lẫn iPadOS, biến nó thành một chiếc “tablet thu nhỏ” khi mở ra. Tham vọng đó đồng nghĩa với việc hãng phải phát triển hàng loạt linh kiện và giải pháp kỹ thuật hoàn toàn mới.

Vấn đề là không có gì đảm bảo thiết bị này sẽ hoạt động hoàn hảo trong vài tháng đầu tiên. Với những trục trặc phần cứng và phần mềm mà Apple gặp phải từ năm 2024 đến nay, khả năng iPhone Fold phát sinh lỗi là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Thậm chí, nếu thiết kế màn hình gập dạng rộng không được thị trường đón nhận, Apple có thể nhanh chóng chuyển hướng sang một kiểu gập truyền thống hơn, tương tự cách các hãng từng khai tử những dòng máy không đạt kỳ vọng.

Khi đó, dù phần mềm vẫn được hỗ trợ, hệ sinh thái dành riêng cho thiết bị có thể trở nên nghèo nàn.

Không thể phủ nhận rằng iPhone Fold, nếu ra mắt, sẽ bán rất chạy, giống như cách Galaxy Z TriFold từng cháy hàng.

Người tiêu dùng luôn bị cuốn hút bởi sự mới lạ, đặc biệt khi nó đến từ những thương hiệu hàng đầu.

Nhưng doanh số cao trong ngày đầu mở bán không đồng nghĩa với độ bền hay sự ổn định lâu dài. Nếu màn hình của iPhone gập gặp lỗi như Galaxy Z TriFold, hoặc bản lề phát sinh sự cố sau vài tháng sử dụng, người mua sớm sẽ là những người chịu rủi ro lớn nhất.

Trong thế giới công nghệ, sự tiên phong luôn đi kèm cái giá của thử nghiệm. Và bài học từ Galaxy Z TriFold một lần nữa nhắc nhở: kiên nhẫn chờ đợi thế hệ thứ hai đôi khi là quyết định khôn ngoan hơn rất nhiều so với việc trở thành người sở hữu đầu tiên.

