Dù lịch trên tường vẫn đang ở tháng 2, nhưng với cộng đồng yêu công nghệ, không khí tháng 9, thời điểm Apple ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, dường như đã đến sớm hơn thường lệ.

Apple bắt đầu sản xuất thử nghiệm dòng iPhone 18 Pro. Ảnh: Fpt.

Thông tin khiến giới công nghệ “đứng ngồi không yên” xuất phát từ một bài đăng trên mạng xã hội Weibo của leaker Fixed Focus Digital. Theo nguồn tin này, Apple đã đưa hai mẫu iPhone 18 Pro vào giai đoạn “thử nghiệm sản xuất hàng loạt”, một cột mốc quan trọng trong chuỗi quy trình sản xuất trước khi thiết bị chính thức lên kệ.

Thử nghiệm sản xuất, kiểm tra 3 linh kiện nội bộ hoàn toàn mới

Trong chu kỳ phát triển sản phẩm của Apple, tháng Hai thường đánh dấu thời điểm giai đoạn Design Validation Test (DVT), tức kiểm tra xác nhận thiết kế, chuyển tiếp sang Production Validation Test (PVT), hay kiểm tra xác nhận sản xuất. Đây là bước thử nghiệm quan trọng, khi một phần dây chuyền lắp ráp được vận hành để đánh giá tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn và quy trình kiểm soát chất lượng, nhưng chưa cần chạy toàn bộ công suất.

Việc iPhone 18 Pro và 18 Pro Max bước vào PVT cho thấy Apple đang đi đúng lộ trình để ra mắt hai mẫu máy cao cấp vào tháng 9 năm nay. Trong khi đó, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến sẽ được dời sang tháng 3/2027, thay vì ra mắt cùng thời điểm với bản Pro như thông lệ trước đây.

Đáng chú ý, PVT lần này sẽ kiểm tra ba linh kiện nội bộ hoàn toàn mới, trong đó nổi bật nhất là vi xử lý A20 Pro.

A20 Pro sẽ là bộ xử lý đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 2nm, hứa hẹn mang lại bước nhảy vọt về hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Nếu đúng lộ trình, đây sẽ là con chip thương mại 2nm đầu tiên xuất hiện trên một thiết bị của Apple, đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đua bán dẫn toàn cầu.

Song song với vi xử lý mới, Apple cũng đang thử nghiệm hệ thống camera có khẩu độ cơ học biến thiên, một nâng cấp phần cứng đáng chú ý cho dòng Pro năm 2026. Công nghệ này đòi hỏi dây chuyền lắp ráp phải được hiệu chỉnh cực kỳ chính xác để đảm bảo các chi tiết cơ khí hoạt động trơn tru và bền bỉ.

Khẩu độ biến thiên hoạt động tương tự đồng tử của mắt người. Trong môi trường thiếu sáng, khẩu độ sẽ mở rộng để thu nhận nhiều ánh sáng hơn, giúp cảm biến “ngập” trong ánh sáng và cải thiện độ sáng tổng thể của ảnh. Ngược lại, khi chụp trong điều kiện ánh sáng mạnh, khẩu độ sẽ thu hẹp để tránh hiện tượng cháy sáng, đồng thời tăng độ sắc nét.

Video hé lộ thiết kế mới của iPhone 18 Pro. (Nguồn: Fpt./YouTube)

Khác với hiệu ứng xóa phông nhân tạo dựa vào phần mềm, khẩu độ vật lý có thể tạo ra hiệu ứng bokeh tự nhiên hơn. Khi chụp ảnh nhóm, người dùng có thể điều chỉnh khẩu độ để cả người đứng phía trước lẫn phía sau đều rõ nét, điều gần như không thể thực hiện với camera có khẩu độ cố định. Ngoài ra, khẩu độ nhỏ còn giúp cải thiện chi tiết khi chụp macro cận cảnh.

Những thay đổi này cho thấy Apple đang tiếp tục đầu tư mạnh vào nhiếp ảnh di động, coi đây là một trong những trụ cột nâng cấp quan trọng nhất của dòng Pro.

Bên cạnh vi xử lý mới, bộ đôi iPhone 18 Pro còn được trang bị modem 5G thế hệ thứ hai do Apple tự thiết kế, sản xuất bởi TSMC. Trước đó, modem C1 chỉ xuất hiện trên mẫu iPhone 16e giá rẻ và hỗ trợ các băng tần Sub-6GHz.

Modem C2 mới không chỉ xử lý các sóng Sub-6GHz mà còn hỗ trợ cả băng tần mmWave tốc độ cao. Điều này đồng nghĩa với khả năng khai thác tối đa hạ tầng 5G tại các thị trường phát triển, nơi mmWave đang được triển khai rộng rãi. Động thái này cũng cho thấy Apple đang từng bước giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp modem bên ngoài, tiến gần hơn đến hệ sinh thái phần cứng “tự chủ” hoàn toàn.

iPhone gập đầu tiên có thể xuất hiện

Dòng sản phẩm iPhone 2026 không chỉ có iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Theo các tin đồn gần đây, Apple còn có thể ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, tạm gọi là iPhone Fold. Mức giá dự kiến từ 2.000 đến 2.500 USD cho thấy đây sẽ là sản phẩm cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả để trải nghiệm công nghệ mới.

Apple có thể ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, tạm gọi là iPhone Fold vào tháng 9 tới. Ảnh: AppleInsider

Điểm đáng chú ý là Apple được cho đang nỗ lực phát triển màn hình gập không có nếp gấp lộ rõ, vấn đề từng khiến nhiều mẫu smartphone gập trên thị trường bị chê bai. Nếu thành công, đây có thể trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng, giúp Apple tạo dấu ấn trong phân khúc vốn đã có sự hiện diện của nhiều đối thủ.

Hiện vẫn còn hơn nửa năm trước khi Apple chính thức vén màn thế hệ iPhone 2026. Từ nay đến đó, giới công nghệ gần như chắc chắn sẽ chứng kiến thêm nhiều bản dựng (render), rò rỉ cấu hình và phân tích chuyên sâu.

Tuy nhiên, việc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã bước vào giai đoạn thử nghiệm sản xuất hàng loạt cho thấy kế hoạch ra mắt đang tiến triển đúng hướng. Nếu không có biến động lớn về chuỗi cung ứng, tháng 9 năm nay sẽ tiếp tục là sân khấu để Apple phô diễn những bước tiến mới nhất về bán dẫn, camera và kết nối di động, những yếu tố định hình tương lai của smartphone cao cấp trong kỷ nguyên hậu 5G.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)