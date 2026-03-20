Daily Mail cho hay, ý định của Barca là rõ ràng: giữ Rashford lại sau 1 năm mượn từ MU. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan lại không muốn phải bỏ ra 30 triệu euro vào lúc này – điều khoản mua đứt chân sút 28 tuổi.

Theo nguồn trên, giám đốc bóng đá Deco đang cố đàm phán với MU cho… mượn Rashford thêm 1 mùa nữa, rồi đến hè 2027 mới mua đứt.

Sau khi tái đắc cử, Chủ tịch Joan Laporta cho biết sẽ cố gắng để Barca thực hiện thương vụ mua Rashford từ MU vào hè này. Ảnh: Barca News

Mirror cung cấp tình hình: lãnh đạo MU giữ nguyên lập trường, yêu cầu chồng tiền đầy đủ 30 triệu euro, nếu muốn có Rashford.

Trường hợp Barca không chịu chi khoản trên, MU sẽ đưa Rahsford trở lại và tin rằng, có thể bán tiền đạo này cho một CLB khác với giá cao hơn – khoảng 50 triệu bảng (58 triệu euro).

“MU sẵn sàng đón Rashford trở lại và bán cậu ấy cho người trả giá cao nhất vào hè này”.

Trước đó từng có thông tin, Barca có kế hoạch mua đứt Rashford từ MU, rồi sau đó bán anh ngay lập tức với giá lời gấp đôi, khi có CLB sẵn sàng bỏ ra số tiền ấy.

Báo chí Tây Ban Nha cho biết, Rashford đã đạt các thỏa thuận cá nhân với Barca cho hợp đồng có thời hạn 3 năm. Tuy nhiên, đôi bên chưa triển khai việc ký kết, do đội bóng này còn muốn xem xét thêm phong độ của anh trong giai đoạn cuối mùa.

Hansi Flick khen Rashford, nhưng cần anh chơi nổi bật và ổn định hơn. Tiền đạo thuộc quân số MU đúng là có 10 bàn và 13 kiến tạo sau 38 lần ra sân, nhưng bàn gần nhất anh ghi cho Barca là từ tháng 1.