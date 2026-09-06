Cà phê đen

Theo Real Simple, chuyên gia dinh dưỡng Jacqueline A. Vernarelli (Đại học Sacred Heart - Mỹ) cho biết cà phê chứa axit chlorogenic, có tính axit và kích thích dạ dày sản xuất thêm axit. Uống cà phê khi bụng đói có nguy cơ gây trào ngược axit, ợ nóng, lo âu, bồn chồn, run rẩy và nhịp tim nhanh.

Theo bà Vernarelli, bạn có thể thêm một ít sữa vào cà phê để giảm độ axit và làm chậm hấp thu caffeine. Ăn nhẹ bằng chuối hoặc bánh mì nướng trước khi uống cà phê cũng là lựa chọn tốt.

Bạn nên hạn chế uống trà quá đặc nếu đang đói bụng. Ảnh: Ban Mai

Trà đặc

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Kristen Carli cho biết caffeine trong trà có khả năng tăng sản xuất axit dạ dày, gây buồn nôn, trào ngược hoặc co thắt dạ dày. Trà quá nóng cũng có thể kích ứng thực quản và dạ dày.

Bà khuyên mọi người tránh trà quá đặc và nên ăn một bữa nhẹ giàu chất béo hoặc protein như trứng luộc, bánh mì nguyên cám trước khi uống trà.

Đồ uống có ga

Nước có ga chứa carbon dioxide; khi vào dạ dày, khí này giãn nở. Theo chuyên gia Carli, nếu dạ dày không có thức ăn, khí có thể tích tụ và đi lên, mang theo axit dạ dày và góp phần gây trào ngược. Người uống nước có ga dễ bị đầy hơi.

Bởi vậy, bà Carli khuyên bạn nên hạn chế đồ uống có ga hoặc chỉ uống sau khi ăn. Nếu vẫn muốn dùng trước bữa ăn, bạn nên uống từng ngụm nhỏ và giữ tư thế thẳng trong ít nhất 30 phút.

Nước ép cam quýt

Nước ép cam, chanh và bưởi chứa nhiều axit citric và đường. Độ axit của nước cam có thể kích ứng niêm mạc dạ dày, làm nặng thêm tình trạng trào ngược.

Theo chuyên gia Vernarelli, uống nước ép khi chưa ăn có thể gây co thắt, buồn nôn và khiến đường huyết giảm đột ngột sau khi tăng cao, dẫn đến chóng mặt, mệt mỏi. Bà khuyên mọi người nên ăn các thực phẩm giàu protein hoặc chất xơ như các loại hạt, sữa chua hoặc trứng trước khi uống nước ép.

Nước tăng lực

Những đồ uống này thường chứa nhiều caffeine và đường, có thể làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Khi bụng đói, cơ thể cũng hấp thụ đường nhanh hơn.

Chuyên gia Vernarelli cho biết nước tăng lực thường chứa taurine, guarana và niacin có thể gây buồn nôn khi bụng đói. Bà khuyên mọi người thưởng thức một bữa giàu protein như các loại hạt, phô mai, sữa chua hoặc trứng để làm chậm hấp thu caffeine và giảm khó chịu ở đường tiêu hóa.

Rượu

Chuyên gia Carli cho biết rượu được hấp thụ nhanh qua niêm mạc dạ dày. Nếu không có thức ăn làm chậm quá trình này, nồng độ cồn trong máu có thể tăng nhanh, khiến người uống say nhanh và nóng rát dạ dày.

Rượu còn làm tăng tiết axit dạ dày, gây kích ứng niêm mạc và ảnh hưởng đến khả năng điều hòa glucose, dẫn đến hạ đường huyết. Chuyên gia Carli khuyên mọi người nên ăn một bữa cân bằng gồm rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc trước khi uống rượu. Bà cũng khuyến nghị chọn đồ uống có nồng độ cồn thấp và uống nước xen kẽ để giảm kích ứng dạ dày.