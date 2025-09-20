Gemini 2.5 Pro (Nano Banana) của Google đang tạo ‘cơn sốt’ mới khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng App Store và Google Play, đồng thời được một khảo sát công khai tại Mỹ và Anh bình chọn là mô hình AI số 1, vượt qua cả ChatGPT, Claude và hàng chục đối thủ khác. Trong khi đó, ChatGPT chỉ đứng thứ 8.

Khảo sát hơn 21.000 người dùng cho thấy Gemini được đánh giá cao ở các tiêu chí đáng tin cậy, đạo đức, khả năng suy luận và dễ sử dụng. Một yếu tố quan trọng khiến Gemini bùng nổ là Nano Banana, công cụ tạo và chỉnh sửa hình ảnh nâng cao đang tạo trào lưu trên TikTok và Instagram.

Sự kết hợp giữa niềm tin người dùng và tính năng sáng tạo giải trí khiến Gemini khó bị đánh bại.

ChatGPT đang "lép vế" so với Google Gemini về xử lý đa phương tiện. Ảnh: Shutterstock

Gemini 2.5 Pro có lợi thế lớn về xử lý đa phương tiện: phân tích hình ảnh, tóm tắt PDF, biến ảnh du lịch thành video. Cửa sổ ngữ cảnh (context window – xác định lượng thông tin tối đa mà mô hình ngôn ngữ lớn xem xét cùng lúc khi tạo ra đầu ra) 1 triệu token cho phép theo dõi những cuộc trò chuyện dài, xử lý tài liệu lớn và các yêu cầu phức tạp mà không bị “đứt mạch”. Đây được xem là lợi thế quan trọng giúp người dùng duy trì hiệu suất công việc mà không bị gián đoạn.

Thêm vào đó, việc tích hợp chặt chẽ trong hệ sinh thái Google giúp Gemini cập nhật dữ liệu thời gian thực nhanh hơn.

Tính năng tạo ảnh của ChatGPT từng “hot” một thời nhưng không giữ được sức hút và để thua Gemini 2.5 Pro.

Việc được đánh giá cao về mức độ an toàn và đạo đức cũng là yếu tố quan trọng, đặc biệt đối với nhóm phụ huynh, nhà giáo dục và cả người dùng thông thường.

Dù vậy, ChatGPT chiếm ưu thế ở khả năng viết sáng tạo, giọng văn tự nhiên, hệ sinh thái plugin đa dạng và hỗ trợ kỹ thuật cho lập trình viên.

Với người dùng cần viết lách, brainstorming hoặc lập trình, ChatGPT vẫn là lựa chọn hàng đầu.

Sự trỗi dậy của Gemini phản ánh xu hướng người dùng phổ thông ưu tiên trải nghiệm trực quan, tính giải trí và cảm giác an toàn. ChatGPT vẫn có chỗ đứng riêng, nhưng trong cuộc đua AI dành cho số đông, Gemini 2.5 Pro đang chiếm ưu thế.

(Theo Tom’s Guide)