Đây không chỉ là hai tuyến phố trung tâm, mà là “xương sống” thương mại tương lai - nơi mở ra cơ hội đầu tư khó lặp lại.

Vị trí xương sống của CBD mới - “trục quyền lực” của đại đô thị

Trong các đô thị quy mô lớn, khu vực có khả năng tăng giá mạnh nhất thường nằm ở những trục thương mại giữ vai trò kết nối dòng chảy kinh tế. Tại Vinhomes Green Paradise, vị trí đó thuộc về đường Tương Lai và Vịnh Ngọc 48.

Trục đường Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 là đại lộ sầm uất bậc nhất Vinhomes Green Paradise. Ảnh phối cảnh

Đường Tương Lai rộng 50m, chạy từ khu Vịnh Tiên, dọc trục sườn toàn bộ khu Vịnh Ngọc và kết nối trực tiếp tới trục tài chính - thương mại tương lai của dự án. Ngay đối diện là các khối văn phòng quốc tế, trung tâm thương mại - dịch vụ và hơn 100 tòa căn hộ dự kiến khởi công từ tháng 12/2025. Nơi đây được xem là phiên bản tái hiện những đại lộ từng chứng kiến bất động sản đất tăng vọt như Orchard (Singapore) hay Sathorn (Bangkok) khi khu tài chính vận hành. Trong khi đó, Vịnh Ngọc 48 (rộng 21m) lại giữ vai trò “mặt tiền ven vịnh”.

Cả 2 tuyến đường đều kết nối trực tiếp đến trung tâm kinh tế đêm Cosmo Bay. Đây là không gian sẽ hình thành hoạt động thương mại - ẩm thực - giải trí kéo dài từ ngày sang đêm, tạo nên giá trị kinh doanh bền vững và khả năng tăng giá dài hạn.

Và yếu tố quan trọng nhất, mang tính kích hoạt CBD nằm ở cuối trục: Ga Depot của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cách chỉ 3 phút di chuyển. Khi tuyến này vận hành, ga Depot trở thành điểm đổ bộ của toàn bộ luồng khách từ trung tâm TP.HCM, tương tự cách Shinjuku (Nhật Bản) hay Marina Bay (Singapore) trở thành những giao lộ bận rộn nhất thế giới nhờ dòng khách metro.

Bên cạnh đó, vị trí gần điểm nối với đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu cũng tạo ra trục liên kết giữa hai vùng biển lớn nhất miền Nam. Khi hạ tầng hoàn thiện, dòng khách từ Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm và TP.HCM sẽ hội tụ về trung tâm Vịnh Ngọc. Với ưu thế này, đường Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 sẽ trở thành “trục quyền lực” bậc nhất Vinhomes Green Paradise.

“Cửa ngõ thu ngân” đón trọn luồng tiêu dùng khổng lồ

Giá trị của một tuyến phố thương mại phụ thuộc lớn vào dòng khách. Tại Tương Lai và Vịnh Ngọc 48, dòng khách ấy đến từ ba “đầu kéo” lớn: Cosmo Bay, Vincom Plaza và chợ đêm Green Bay Market.

Cosmo Bay - khu giải trí ven vịnh lấy cảm hứng từ Clarke Quay của Singapore - quy tụ các hoạt động ẩm thực, âm nhạc, mua sắm và trải nghiệm đêm phục vụ cư dân lẫn du khách. Nơi đây hứa hẹn đón hàng triệu lượt khách/năm.

Tương tự, Vincom Plaza và chợ đêm - chợ đặc sản Green Bay Market cũng mang đến nguồn khách ổn định suốt cả ngày. Khi đặt trong bức tranh quy hoạch đón 40 triệu lượt khách mỗi năm của toàn đại đô thị, hai trục thương mại Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 được ví như “cửa ngõ thu ngân” đón trọn luồng tiêu dùng.

Nhờ đó, chuỗi nhà phố liền kề tại đây có khả năng phát triển thành một tuyến thương mại đa năng, hoạt động cả ngày lẫn đêm, phù hợp với mô hình F&B, boutique, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các loại hình lưu trú đô thị…

Tổng diện tích sàn lớn nhất dự án - lợi thế cho mọi loại hình kinh doanh

Với mặt bằng lớn, cấu trúc nhiều tầng và cách bố trí linh hoạt, nhà phố trên trục Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 được ví như “cỗ máy sinh lời” cho các nhà đầu tư kinh doanh.

Nhà phố liền kề Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 có tổng diện tích sàn lớn nhất dự án. Ảnh phối cảnh

Mỗi căn nhà phố Tương Lai diện tích đất 100m² nhưng có tổng diện tích sàn từ 300m² trở lên, tạo ra không gian kinh doanh hiếm có với độ nhận diện lớn. Đây là lợi thế đặc biệt cho các mô hình cần mặt bằng lớn, như phòng khám, wellness center, phòng gym cao cấp, cửa hàng flagship, showroom trải nghiệm, nhà hàng fine-dining hoặc mô hình kết hợp shop-office-stay đang rất được ưa chuộng tại các đô thị du lịch.

Nhà đầu tư cũng có thể liên thông 2-3 căn để biến thành một mini building gần 1.000m² - điều kiện tối ưu để hút các thương hiệu lớn, hoặc vận hành một mô hình dịch vụ quy mô mà các tuyến phố nhỏ không thể đáp ứng.

Thực tế thị trường cho thấy những sản phẩm có tổng diện tích sàn lớn tại các tuyến phố trung tâm thường có biên độ tăng giá nhanh hơn nhờ khả năng tối ưu doanh thu và hiệu quả cho thuê vượt trội.

Mức giá tốt nhất toàn dự án - “điểm vào” lý tưởng của chu kỳ tăng giá

Dù sở hữu vị trí trung tâm chiến lược và tổng diện tích sàn lớn nhất, liền kề Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 lại có mức giá khởi điểm được xem là hấp dẫn nhất toàn dự án. Mức giá dự kiến chỉ từ 140 triệu/m2 đất (chưa VAT), tức chỉ bằng 1/10 giá đất trung tâm TP.HCM, mở ra dư địa tăng giá mạnh khi chuỗi siêu hạ tầng chiến lược đi vào vận hành.

Vinhomes Green Paradise đang bước vào chu kỳ tăng giá và sẵn sàng bùng nổ khi hạ tầng hoàn thiện. Ảnh phối cảnh

Ngay trong nội bộ dự án, khi khu cao tầng khởi công, mặt bằng giá toàn khu sẽ bước vào giai đoạn tái định vị. Những nhà đầu tư vào sớm sẽ là những người “hái quả ngọt” đầu tiên.

Với bộ tứ lợi thế hiếm nơi nào có được, chuỗi nhà phố liền kề tại Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 là nơi những nhà đầu tư tinh nhạy chọn để “đi trước một nhịp” và đón trọn tương lai thịnh vượng của Vinhomes Green Paradise.

