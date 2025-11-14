Tại xã Vạn Thắng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức đấu giá 47 lô đất là tài sản của UBND xã Vạn Thắng vào sáng 29/11.

Cụ thể, 47 lô đất đấu giá thuộc khu dân cư tập trung Thụy Quang, xã Vạn Thắng. Diện tích các lô đất từ 112-127,5 m2/lô; giá khởi điểm từ 8-11 triệu đồng/m2.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ đến 17h ngày 26/11 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, Văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình và trụ sở UBND xã Vạn Thắng.

Phiên đấu giá được tiến hành thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên. Nơi tổ chức đấu giá là Nhà văn hóa UBND xã Vạn Thắng.

Ninh Bình sắp đấu giá 294 lô đất tại các xã Vạn Thắng, Xuân Hồng và Kim Sơn.

Tại xã Xuân Hồng, sáng 30/11, Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo sẽ tổ chức đấu giá 93 lô đất là tài sản của UBND xã Xuân Hồng.

Theo đó, các lô đất đấu giá thuộc khu dân cư tập trung xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường (nay là xã Xuân Hồng). Tất cả các lô đất đều là đất ở tại nông thôn, có thời hạn sử dụng lâu dài.

Các lô đất có diện tích 115-243,3 m2/lô; giá khởi điểm 6-7 triệu đồng/m2, tương đương mỗi lô có giá khởi điểm từ hơn 697 triệu đồng đến hơn 1,4 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đến 17h ngày 26/11 trực tiếp tại trụ sở UBND xã Xuân Hồng và điểm bán hồ sơ Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo tại thôn 40, xã Xuân Trường.

Phiên đấu giá được tiến hành bỏ phiếu trực tiếp, một vòng đối với tất cả các lô đất. Phương thức trả giá lên. Nơi tổ chức đấu giá là Nhà văn hóa xã Xuân Hồng.

Tại xã Kim Sơn, 154 lô đất là tài sản của UBND xã Kim Sơn sẽ được Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Tuấn Linh tổ chức đấu giá vào sáng 7/12.

154 lô đất đấu giá thuộc xóm Ân Hòa 13, xã Kim Sơn. Diện tích các lô đất từ 120-387,8 m2/lô; giá khởi điểm từ 5-12 triệu đồng/m2.

Người tham gia đấu giá đất cần nộp hồ sơ trong giờ hành chính đến 17h ngày 3/12 tại trụ sở UBND xã Kim Sơn và trụ sở Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Tuấn Linh.

Việc đấu giá đất được thực hiện đối với từng lô đất bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối đa 3 vòng trả giá, phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá được tổ chức tại hội trường Nhà văn hóa Đảng ủy xã Kim Sơn (UBND xã Hùng Tiến cũ).