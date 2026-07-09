Binh sĩ Ukraine. Ảnh: EPA

Theo Kyiv Independent, tuyên bố được đưa ra ngay sau khi các nhà lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông qua tuyên bố chung của hội nghị, trong đó khẳng định Ukraine là một bên đóng góp cho an ninh xuyên Đại Tây Dương và cam kết đầu tư mạnh vào công nghệ không người lái.

Ông Trump nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/7: "Chúng tôi sẽ mua thiết bị không người lái của Ukraine... Nếu đạt được thỏa thuận này, chúng tôi sẽ có được sự bảo vệ rất tốt. Tôi rất coi trọng năng lực phòng thủ đó". Ông cũng ca ngợi cơ sở sản xuất của Ukraine: “Người Ukraine có khả năng sản xuất rất lớn, điều đó… thật đáng kinh ngạc, trong tình huống xung đột họ vẫn có thể sản xuất chúng".

Những phát biểu mới của ông Trump đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với lập trường trước đây của ông về năng lực sản xuất UAV của Ukraine. Trước đây, người đứng đầu nước Mỹ từng xem nhẹ năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Hồi tháng 3, sau khi Iran bắt đầu triển khai các cuộc tấn công bằng UAV trên khắp Trung Đông, ông Trump từng tỏ ra hoài nghi khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị chia sẻ kinh nghiệm phát triển UAV của Ukraine với Mỹ. Khi đó, ông Trump nói: "Người cuối cùng mà chúng ta tìm đến khi cần giúp đỡ là ông Zelensky".

Thượng nghị sĩ Mỹ Jeanne Shaheen, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ phụ trách các vấn đề đối ngoại tại Thượng viện, đã chia sẻ phát biểu mới nhất của ông Trump về Ukraine và nhận định: "Đã đến lúc Mỹ cần chốt thỏa thuận này".

Năng lực phát triển máy bay không người lái của Ukraine hiện cũng đang được nhiều quốc gia châu Âu săn đón.

Tại Ankara, một số nước đã ký các thỏa thuận hợp tác về UAV với Kiev. Trước đó, ngày 3/7, Ủy ban châu Âu cũng đề xuất một dự án phát triển UAV trên quy mô toàn châu lục, trong đó kỳ vọng Ukraine sẽ giữ vai trò dẫn dắt.