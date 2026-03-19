Ngày 18/3, AFC điền tên tuyển Việt Nam vào danh sách các đội đủ điều kiện tham dự VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Hiện vòng loại cuối Asian Cup 2027 chỉ còn chờ suất của Tajikistan và Philippines ở bảng A, Lebanon và Yemen ở bảng B, và Thái Lan và Turkmenistan ở bảng D.

Ngay khi xác định đủ 16 đội tham dự sau ngày 31/3, AFC tiến hành lễ bốc thăm chia bảng, dự kiến vào ngày 11/4. Trước lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, AFC cũng xếp hạt giống các đội tuyển dựa trên vị trí BXH FIFA mới nhất. Để có lợi thế ở lễ bốc thăm, tuyển Việt Nam phải có thứ hạng càng cao càng tốt trên BXH FIFA.

Tuyển Việt Nam quyết thắng Bangladesh và Malaysia. Ảnh: S.N

Theo tính toán, với việc được xử thắng 3-0 Malaysia ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam được cộng khoảng 25 điểm. Ở BXH gần nhất, "Những chiến binh sao vàng" đứng hạng 108 thế giới với 1.189,51 điểm. Khi được cộng thêm điểm, tuyển Việt Nam vươn lên vị trí 103 thế giới.

Ngoài ra, tuyển Việt Nam có thể vươn lên vị trí 18 châu Á, rút ngắn đáng kể khoảng cách với nhóm 16 đội dẫn đầu. Như vậy, một khi giành chiến thắng trong trận giao hữu với Bangladesh (ngày 26/3) và đặc biệt là trận tái đấu Malaysia ngày 31/3, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có thể áp sát top 16 châu Á của Thái Lan hiện tại. Đây là vị trí mang lại nhiều lợi thế cho Xuân Son và các đồng đội trong lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027.

Bên cạnh lợi thế ở lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027, việc thắng Malaysia giúp tuyển Việt Nam đòi món nợ thua ở trận lượt đi, đồng thời tạo thêm nhiều động lực, sự tự tin với các cầu thủ trước những giải đấu quan trọng sắp tới.

Tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội từ ngày 21/3. Nhóm cầu thủ tham dự các trận tứ kết Cúp quốc gia 2025/26 và trận đấu bù vòng 13 V-League 2025/26 lên tập trung muộn hơn.