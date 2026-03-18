Hoàng Hên, Xuân Son háo hức đấu Malaysia

Ngày 17/3, AFC ban hành quyết định kỷ luật đối với LĐBĐ Malaysia (FAM), đồng thời đưa ra án phạt xử thua 0-3 ở hai trận đấu của tuyển Malaysia, gồm trận gặp Nepal ngày 25/3/2025 và trận lượt đi gặp tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025 (thắng 4-0), do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch lậu.

Như vậy, từ chỗ gần như chắc chắn giành tấm vé duy nhất đi tiếp với ngôi nhất bảng, tuyển Malaysia bị trừ 6 điểm, hết cửa tham dự VCK Asian Cup 2027. Trong khi đó, tuyển Việt Nam tưởng như gặp khó, lại giành quyền vào VCK Asian Cup 2027. Kết quả này đồng thời giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik sớm định đoạt ngôi đầu bảng F, bất chấp kết quả ở trận tái đấu Malaysia ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).

Tuyển Việt Nam thua 0-4 ở trận lượt đi. Ảnh: Hải Hoàng

Trên lý thuyết, trận đấu sắp tới chỉ mang tính thủ tục, tuy nhiên thầy trò HLV Kim Sang Sik đang cho thấy sự quyết tâm cao nhất đánh bại đối thủ để đòi món nợ thua 0-4 ở lượt đi. Một chiến thắng đẹp cũng giúp tuyển Việt Nam có thêm nhiều sự tự tin, không chỉ là VCK Asian Cup 2027, mà còn các giải đấu phía trước.

Tiền đạo Xuân Son cho biết anh rất chờ đợi trận tái đấu với Malaysia, làm tất cả để ghi bàn vào lưới đối thủ. Điều đặc biệt màn đọ sức này diễn ra trên chính "chảo lửa" Thiên Trường, nơi mà tiền đạo 29 tuổi gắn bó nhiều mùa giải vừa qua.

Trong khi đó, tân binh Hoàng Hên chia sẻ cảm xúc trong ngày được triệu tập lên tuyển Việt Nam đấu Malaysia: "Không nghi ngờ gì nữa, hôm nay là ngày đặc biệt và thú vị nhất trong sự nghiệp của tôi. Một giấc mơ đã thành hiện thực, và một cơ hội để thể hiện trên sân cỏ tất cả lòng biết ơn của tôi đối với tình cảm và sự ủng hộ của người dân Việt Nam trong suốt những năm qua. Được khoác lên mình chiếc áo ĐTQG Việt Nam sẽ là một vinh dự và niềm tự hào vô bờ bến. Tôi rất hạnh phúc, tràn đầy động lực và sẵn sàng cống hiến hết mình".

Nhiều phép thử cho HLV Kim Sang Sik

Cùng thời điểm được thông báo giành vé đi tiếp, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách tuyển Việt Nam. Ở đợt tập trung lần này, có thể thấy rõ chiến lược gia người Hàn Quốc sẵn sàng loại những cầu thủ không đạt phong độ tốt dù là ngôi sao như Tiến Linh, thay vào đó là những người đang rất khát khao được thể hiện.

Ngoài Xuân Son, Hoàng Hên... tuyển Việt Nam đón sự trở lại của Đình Trọng và Văn Hậu. Cả hai đều xứng đáng có một suất lên tuyển Việt Nam, và chắc chắn khiến HLV Kim Sang Sik phải đau đầu để tính toán về nhân sự, lối chơi.

Hoàng Hên khao khát được thể hiện. Ảnh: Hà Nội FC

Rất có thể thuyền trưởng tuyển Việt Nam sẽ thử nghiệm Văn Hậu đá ở vị trí trung vệ lệch trái như người đồng nghiệp Polking sử dụng ở CLB CAHN, trong khi Cao Quang Vinh vẫn chạy cánh. Với Đình Trọng, là cầu thủ bất lợi về thể hình nhưng lại chơi cực khôn ngoan, bọc lót tốt, cũng là phương án thú vị đang được HLV Kim Sang Sik cân nhắc.

Trên hàng công, Hoàng Hên đá tiền vệ tổ chức cùng Hoàng Đức hay đẩy lên cao đá tiền đạo lệch trái là điều mà HLV Kim Sang Sik phải tính toán. Dù xếp Hoàng Hên ở vị trí nào thì sự kết hợp giữa anh với Xuân Son là rất đáng chờ đợi.

Ngoài ra, đội hình tuyển Việt Nam có sự xen kẽ giữa các cựu binh, những cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ, với sức trẻ từ lứa U23. Tất cả được HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự sắp xếp, bố trí phù hợp nhất để mang lại sự hiệu quả và trên hết là giành chiến thắng đẹp trước Malaysia.