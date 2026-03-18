Chiều 18/3, U23 Việt Nam có buổi tập thứ 2 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Ở đợt tập trung lần này, do lực lượng có nhiều gương mặt mới nên các cầu thủ vẫn đang trong quá trình làm quen với nhau và chưa thể vận hành trơn tru theo yêu cầu chiến thuật của Ban huấn luyện.

“Đợt tập trung lần này có nhiều cầu thủ mới lạ, chưa thể quen hết với nhau. Mọi người vẫn còn bỡ ngỡ và chưa thích nghi để hoàn thành tốt giáo án mà HLV đề ra”, trung vệ Nguyên Hoàng cho biết.

Trung vệ Nguyên Hoàng là gương mặt nhiều kinh nghiệm ở U23 Việt Nam.

Nguyên Hoàng dành những lời khen với cầu thủ trẻ Antonio Moric vừa được đôn từ đội U19 Việt Nam lên, anh nói: "Qua 2 buổi tập, Moric thể hiện kỹ năng và kỹ thuật cơ bản rất tốt. Hy vọng bạn ấy sớm thích nghi và có thể đóng góp cho đội ở đợt tập trung này cũng như những lần sau. Ngoài ra, khả năng giao tiếp của Antonio Moric rất tốt. Tôi bất ngờ với khả năng nói tiếng Việt cậu ấy”.

Ở đợt tập trung lần này, Lê Nguyên Hoàng là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất. Trung vệ sinh năm 2005 từng tham dự VCK U23 châu Á năm 2024 dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn. Với thâm niên khoác áo U23 Việt Nam, Nguyên Hoàng khả năng được bầu là đội trưởng.

“Nếu được tin tưởng trao băng đội trưởng, đó là động lực rất lớn để tôi tiếp tục cống hiến cho U23 Việt Nam. Được thi đấu nhiều giúp tôi có thêm trải nghiệm và kinh nghiệm. Tôi nghĩ mình cố gắng tận dụng những gì đã tích lũy để áp dụng vào các đợt tập trung và những giải đấu trong năm 2026”, Nguyên Hoàng cho biết.

Ngày 23/3, U23 Việt Nam lên đường sang Tây An, Trung Quốc dự giải giao hữu quốc tế CFA 2026. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/3, đối đầu U23 Thái Lan ngày 28/3 trước khi so tài với chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng ngày 31/3.