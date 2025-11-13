Đài Loan (Trung Quốc) vừa chính thức đưa vào biên chế tiểu đoàn xe tăng M1A2T Abrams đầu tiên trong tháng 10/2025, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chiến lược phòng thủ đảo quốc này. Không chỉ là một phương tiện chiến đấu thông thường, M1A2T Abrams, phiên bản tùy chỉnh của huyền thoại M1A2 Abrams do General Dynamics Land Systems (GDLS) sản xuất, mang trong mình những công nghệ tiên tiến nhất, biến nó thành ‘lá chắn thép’ bất khả xâm phạm trước các mối đe dọa đổ bộ. Với khả năng cơ động vượt trội, hỏa lực hủy diệt và hệ thống bảo vệ thông minh, M1A2T không chỉ nâng tầm lực lượng thiết giáp Đài Loan (Trung Quốc) mà còn khẳng định vị thế của Mỹ trong cuộc đua vũ khí hiện đại. Hãy cùng khám phá sâu hơn về ‘quái vật’ này qua lăng kính công nghệ và thông số kỹ thuật chi tiết.

Tiểu đoàn xe tăng M1A2T Abrams đầu tiên của Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Bộ Quốc phòng Đài Loan

VIDEO: TaiwanPlus News

M1A2T Abrams được phát triển dựa trên nền tảng M1A2 SEPv2 – phiên bản nâng cấp thứ hai của dòng xe tăng chủ lực Abrams, vốn ra đời từ những năm 1980 và đã chứng kiến hàng loạt cải tiến qua các cuộc xung đột.

Được Đài Loan (Trung Quốc) đặt mua 108 chiếc với hợp đồng trị giá hơn 2 tỷ USD từ năm 2019, M1A2T là sản phẩm tùy chỉnh dành riêng cho địa hình và nhu cầu chiến lược của hòn đảo, loại bỏ một số yếu tố nhạy cảm như uranium cạn kiệt để tuân thủ quy định xuất khẩu.

Xe tăng này không chỉ kế thừa di sản "bất bại" của Abrams, với hơn 10.000 chiếc sản xuất và tỷ lệ sống sót cao trong các cuộc xung đột, mà còn tích hợp các công nghệ thế hệ mới, giúp nó phù hợp hơn với môi trường nhiệt đới ẩm ướt và các kịch bản phòng thủ quy mô lớn.

Về mặt thiết kế tổng thể, M1A2T sở hữu kích thước khổng lồ nhưng vẫn đảm bảo tính cơ động cao, với chiều dài tổng thể (kể cả nòng pháo) đạt 9,77 mét, chiều rộng 3,66 mét và chiều cao khoảng 2,44 mét (từ mặt đất đến đỉnh tháp pháo).

Trọng lượng chiến đấu dao động từ 64,6 tấn đến 72 tấn tùy theo cấu hình giáp, khiến M1A2T trở thành một trong những xe tăng nặng nhất thế giới hiện nay.

Thiết kế tháp pháo tái cấu hình với các cải tiến bí mật về cấu trúc giúp tăng khả năng sống sót, trong khi khoảng cách từ mặt đất đến thân xe khoảng 48cm cho phép vượt địa hình gồ ghề dễ dàng.

Đặc biệt, M1A2T được tối ưu hóa cho địa hình miền Bắc Đài Loan (Trung Quốc), với khả năng vượt hào rộng 2,74 mét, vượt vật cản cao 1,07 mét và lội nước sâu đến 1,2 mét mà không cần chuẩn bị thêm.

Xe tăng M1A2T của Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Hãng tin quân sự Yao

Điểm nhấn công nghệ nổi bật của M1A2T nằm ở hệ thống động lực, lấy cảm hứng từ động cơ turbine khí Honeywell AGT1500C đa nhiên liệu với công suất 1.500 mã lực (1.120 kW).

Động cơ này không chỉ cho phép xe tăng tăng tốc từ 0 lên 32 km/h chỉ trong 7,2 giây mà còn đạt tốc độ tối đa 67,6 km/h trên đường nhựa và 48 km/h địa hình hỗn hợp.

Phạm vi hoạt động lên đến 426km chỉ với nhiên liệu nội bộ, giúp M1A2T duy trì sức mạnh liên tục trong các chiến dịch kéo dài.

Hệ thống truyền động thủy lực 4 cấp tiến/số lùi kết hợp treo phanh độc lập mang lại tỷ lệ công suất/trọng lượng ấn tượng 21,6 hp/tấn, cho phép xe leo dốc 60% với tốc độ 6,6 km/h hoặc vượt dốc 10% ở 27km/h.

Công nghệ làm mát phụ trợ (ACPS) gắn trên tháp pháo là điểm mới, cho phép vận hành hệ thống điện tử mà không cần nổ máy, tiết kiệm nhiên liệu và giảm dấu vết nhiệt.

Về hỏa lực, M1A2T được trang bị pháo chính 120mm M256 L/44 nòng trơn – một kiệt tác công nghệ với khả năng bắn đạn APFSDS xuyên giáp (xuyên thủng lên đến 850mm thép ở 2km) hoặc đạn HEAT chống tăng, thậm chí đạn lập trình M1147 AMP với chế độ nổ không khí, trì hoãn hoặc va chạm.

Pháo được nạp thủ công nhưng hỗ trợ hệ thống liên kết dữ liệu đạn dược, cho phép lập trình mục tiêu chính xác cao.

Hệ thống kiểm soát hỏa lực "săn lùng-kẻ giết" (hunter-killer) với kính ngắm nhiệt thế hệ hai, máy đo khoảng cách laser và máy tính đạn đạo (tính toán 30 giải pháp/giây) giúp xạ thủ và chỉ huy hoạt động độc lập, tăng hiệu quả tiêu diệt mục tiêu di động.

Một xe tăng M1A2T Abrams của Đài Loan (Trung Quốc) bắn một quả đạn 120mm trong các cuộc diễn tập quân sự Han Kuang vào tháng Bảy. Ảnh lưu trữ của CNA

Vũ khí phụ bao gồm súng máy đồng trục 7.62mm M240 (11.400 viên), súng máy 7.62mm cho xạ thủ phụ và súng máy hạng nặng 12.7mm M2 trên trạm vũ khí điều khiển từ xa LP-CROWS, với tổng kho đạn lên đến 42 viên 120mm, 900 viên 12.7mm và 210 viên 5.56mm.

Tổng cộng, M1A2T có thể mang theo 32 lựu đạn che chắn khói để tạo màn chắn chiến thuật.

Bảo vệ là lĩnh vực mà M1A2T thực sự tỏa sáng, với lớp giáp composite nhiều lớp kết hợp gạch giáp phản ứng nổ (ERA) trên thân và tháp pháo, loại bỏ uranium cạn kiệt để phù hợp xuất khẩu nhưng vẫn chống chịu tốt trước đạn xuyên giáp động năng và tên lửa chống tăng.

Hệ thống phát hiện và dập lửa tự động, cùng khoang đạn cách ly chống nổ (blowout panels) bảo vệ phi hành đoàn bốn người khỏi nguy cơ phát nổ thứ cấp.

Công nghệ chống hóa học-sinh học-hạt nhân (NBC) với luồng không khí sạch 200 SCFM và hệ thống làm mát điện tử 25.600 BTU/giờ đảm bảo môi trường làm việc an toàn.

Mặc dù không tích hợp hệ thống bảo vệ chủ động Trophy như phiên bản Mỹ, M1A2T vẫn nâng cao khả năng sống sót nhờ các cải tiến cấu trúc và điện tử, giảm dấu vết radar và nhiệt.

Xe tăng M1A2T Abrams là một yếu tố then chốt trong khung phòng thủ ven biển năm tầng của Đài Loan, bao gồm tên lửa chống hạm tầm xa, hệ thống pháo binh và rocket, trực thăng tấn công, các khẩu đội tên lửa nội địa, cũng như các đơn vị phản công bọc thép. (Nguồn hình ảnh: Quân đội Đài Loan (Trung Quốc).

Cuối cùng, các hệ thống điện tử của M1A2T đại diện cho đỉnh cao công nghệ số hóa chiến trường. Màn hình màu, giao diện người dùng cải tiến và hệ thống quản lý chiến trường Đài Loan (tích hợp IVIS) cho phép trao đổi dữ liệu thời gian thực giữa các xe tăng, chia sẻ vị trí mục tiêu và phối hợp với lực lượng bộ binh.

Hệ thống làm mát kíp lái nâng cấp và nguồn điện phụ trợ 14 kW hỗ trợ hoạt động liên tục, trong khi kính ngắm nhiệt màu giúp chiến đấu hiệu quả trong điều kiện tầm nhìn thấp.

Những tính năng này không chỉ làm M1A2T trở thành "lá chắn" cho Đài Loan (Trung Quốc) mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ của công nghệ Mỹ trong việc tùy chỉnh vũ khí cho đồng minh.

Với sự ra mắt của M1A2T, Đài Loan (Trung Quốc) không chỉ hiện đại hóa lực lượng thiết giáp sau hơn hai thập kỷ mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm phòng thủ.