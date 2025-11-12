Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Không quân Vũ trụ Mỹ (US Space Force) đang âm thầm triển khai hai 'quái vật' công nghệ mới: Meadowlands và RMT (Remote Modular Terminal). Những hệ thống jammer (thiết bị gây nhiễu sóng chặn tín hiệu radio, điện thoại, Wifi) mặt đất này không phá hủy mà 'làm câm' tạm thời các vệ tinh trinh sát của Nga và Trung Quốc, chặn đứng khả năng do thám tình báo từ không gian. Với khả năng di động cao và điều khiển từ xa, chúng hứa hẹn biến bầu trời thành 'mê cung điện từ' – một bước ngoặt chiến lược khiến các đối thủ phải dè chừng.

Các nhân viên quan sát dữ liệu quỹ đạo tại Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, California. Ảnh: David Dozoretz/Lực lượng Không gian Mỹ.

Trong cuộc chạy đua không gian hiện đại, kiểm soát thông tin tình báo từ vệ tinh (ISR - Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) là chìa khóa quyết định thắng bại.

Nga và Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào mạng lưới vệ tinh do thám, từ hệ thống GLONASS của Nga đến Beidou của Trung Quốc, giúp họ theo dõi di chuyển quân sự của Mỹ và đồng minh.

Để đối phó, Không quân Vũ trụ Mỹ (US Space Force) không chọn con đường hủy diệt trực tiếp – vốn có nguy cơ leo thang thành chiến tranh toàn diện – mà ưu tiên chiến tranh điện từ (Electronic Warfare - EW).

Hai hệ thống Meadowlands và RMT chính là minh chứng sống động cho chiến lược này: chúng tạo ra "tiếng ồn" điện từ khổng lồ, làm gián đoạn tín hiệu liên lạc vệ tinh mà không để lại dấu vết vật lý.

Được phát triển dựa trên nền tảng CCS (Counter Communications System) – hệ thống jammer hoạt động từ năm 2020 – hai "vũ khí mới" này nâng tầm khả năng vô hiệu hóa đối phương, với trọng tâm là các vệ tinh GEO (Geostationary Orbit) dùng cho trinh sát và chỉ huy.

Meadowlands, hệ thống được ví như "bước nhảy vọt" so với các thế hệ cũ. Được phát triển bởi L3Harris Technologies từ năm 2019, Meadowlands là một nền tảng jammer mặt đất di động, sử dụng sóng radio để "ngập lụt" kênh liên lạc vệ tinh của đối phương.

Thiết bị gây nhiễu ASAT Meadowlands “di động”. Ảnh: L3 Harris

Công nghệ cốt lõi nằm ở kiến trúc phần mềm (Software-Defined Architecture), cho phép cập nhật nhanh chóng mà không cần thay phần cứng lớn, giúp hệ thống thích ứng với các mối đe dọa mới như tần số mã hóa của vệ tinh Nga.

Về thông số kỹ thuật, Meadowlands hoạt động trên dải tần rộng từ S-band (khoảng 2-4 GHz) và X-band (8-12 GHz) cho mục tiêu quân sự, đồng thời mở rộng sang C-band (4-8 GHz) và Ku-band (12-18 GHz) để nhắm vào vệ tinh thương mại kiêm trinh sát của Trung Quốc.

Phạm vi có thể đạt hiệu quả lên đến hàng nghìn kilomet, tùy thuộc vào công suất phát (không công khai nhưng ước tính hàng trăm kW), đủ để làm "mù" các vệ tinh ISR như Kosmos của Nga hoặc Yaogan của Trung Quốc trong thời gian ngắn – từ vài phút đến hàng giờ.

Điểm nổi bật nhất của Meadowlands là tính di động vượt trội: từ một hệ thống cồng kềnh chiếm không gian như một chiếc xe buýt (như CCS cũ), nay gọn nhẹ chỉ bằng kích thước SUV, với anten có thể triển khai chỉ trong vài giờ.

Điều khiển từ xa qua mạng bảo mật toàn cầu là tính năng "game-changer", cho phép một trung tâm chỉ huy duy nhất quản lý nhiều đơn vị đồng thời, giảm nhu cầu nhân sự tại chỗ từ hàng chục xuống chỉ vài người.

Hệ thống gây nhiễu vệ tinh công suất lớn Meadowlands của Mỹ. Ảnh" Topwar

Về tiến độ, Không quân Vũ trụ Mỹ đã nhận lô đầu tiên vào tháng 4/2025, theo sau là hai đơn vị nữa vào tháng 6/2025 – sớm hơn sáu tháng so với kế hoạch.

Hiện tại, hệ thống đang trải qua huấn luyện và thử nghiệm thực địa, với mục tiêu triển khai đầy đủ 32 đơn vị trong năm tài khóa 2025.

Meadowlands không chỉ jam tín hiệu mà còn "phá đám" hệ thống cảnh báo sớm của đối phương, tạo lợi thế bất ngờ trong các kịch bản xung đột như xung đột Nga-Ukraine.

Bên cạnh Meadowlands, RMT (Remote Modular Terminal) đóng vai trò "sát thủ lén lút" với thiết kế modular (mô-đun) linh hoạt hơn, phù hợp cho các hoạt động đặc biệt.

Được Northstrat và CACI International phát triển theo hợp đồng năm 2022, RMT là jammer cỡ nhỏ, tập trung vào việc deny (ngăn cản), degrade (làm suy yếu) hoặc disrupt (gián đoạn) tín hiệu vệ tinh – nghĩa là làm gián đoạn tạm thời mà không cần công suất khổng lồ như Meadowlands.

Thông số kỹ thuật của RMT nhấn mạnh tính modular: nó có thể lắp ráp từ các mô-đun riêng lẻ, hỗ trợ dải tần tương tự (từ 240 MHz đến 40 GHz theo các jammer tương đương), nhưng ưu tiên các băng tần SATCOM (Satellite Communications) phổ biến ở vệ tinh trinh sát Trung Quốc, như Ka-band (26-40 GHz) để chặn dữ liệu thời gian thực.

Ảnh: Topwar

Công suất phát thấp hơn (ước tính dưới 100 kW), nhưng bù lại là khả năng triển khai siêu nhanh: chỉ cần một nhóm nhỏ có thể lắp đặt trong dưới 30 phút, lý tưởng cho các vị trí tạm thời ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

RMT vượt trội ở tính di động và bí mật: nhỏ gọn hơn CCS, nó có thể vận chuyển bằng máy bay hoặc xe tải, và được điều khiển từ xa tương tự Meadowlands, thậm chí tích hợp với mạng lưới Bounty Hunter để phát hiện nhiễu tín hiệu từ đối phương.

Đã thử nghiệm thành công vào tháng 4/2024, RMT hiện ở giai đoạn "sử dụng sớm" với các đơn vị triển khai bí mật ở nước ngoài – có thể ở châu Á hoặc châu Âu.

Kế hoạch mua sắm lên đến 24 đơn vị, giúp Không quân Vũ trụ Mỹ tạo lớp phòng thủ đa tầng: Meadowlands cho các cuộc tấn công lớn, RMT cho các đòn đánh chính xác.

Cùng nhau, chúng mở rộng "bộ ba jammer" (với CCS), thống trị phổ điện từ và bảo vệ vệ tinh Mỹ khỏi bị "quay ngược" công nghệ.

Meadowlands - RMT - CCS tạo thành bộ ba vũ khí tác chiến không gian nhắm vào các vệ tinh nước ngoài theo dõi quân đội Mỹ. Ảnh: USSF

Áp dụng thực tế chống Nga và Trung Quốc, hai hệ thống này nhắm thẳng vào điểm yếu của đối phương: vệ tinh trinh sát Nga thường dùng X-band cho hình ảnh độ phân giải cao, trong khi Trung Quốc phụ thuộc Ku-band cho mạng lưới ISR rộng lớn.

Bằng cách jam tạm thời, Mỹ tránh được cáo buộc "phá hoại không gian" theo Công ước Vũ trụ 1967, đồng thời duy trì lợi thế chiến lược.

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn: Nga và Trung Quốc cũng đang phát triển jammer tương tự, như hệ thống Kalina của Nga.

Để dẫn đầu, Không quân Vũ trụ Mỹ đang xây dựng Trung tâm Hoạt động Chiến thuật Điện từ Không gian (Space Electromagnetic Tactical Operations Center) để phối hợp toàn cầu.

Meadowlands và RMT không chỉ là công nghệ – chúng là lá chắn vô hình, biến không gian từ "bãi chiến trường" thành lĩnh vực Mỹ thống trị.

Với triển khai nhanh chóng vào năm 2025, cuộc chơi địa chính trị vừa thêm một lớp phức tạp, nơi sóng radio có thể quyết định số phận các siêu cường.