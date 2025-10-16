Trong bối cảnh chiến sự khốc liệt tại tiền tuyến, Lữ đoàn Khartiia huyền thoại của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine vừa tạo nên bước ngoặt lịch sử khi trở thành đơn vị đầu tiên được trang bị xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley ODS-SA do Mỹ viện trợ. Với lớp giáp thép ‘bất khả xâm phạm’ và hỏa lực hủy diệt, những ‘quái vật’ Bradley này không chỉ nâng tầm sức mạnh phòng thủ mà còn hứa hẹn sẽ biến các cuộc tấn công của xe tăng Nga thành những trận thảm họa. Liệu đây có phải là ‘vũ khí bí mật’ giúp Ukraine lật ngược thế cờ?

Công nghệ ‘thần kỳ’ của M2A2 Bradley ODS-SA: Từ sa mạc chiến trường đến tiền tuyến Ukraine

Xe chiến đấu bộ binh (IFV) M2A2 Bradley ODS-SA không chỉ là một phương tiện di chuyển bọc thép thông thường, mà là biểu tượng của công nghệ quân sự Mỹ thế hệ mới, được tinh chỉnh qua hàng thập kỷ thử thách thực chiến.

Ra đời từ những năm 1980 và được nâng cấp liên tục, phiên bản ODS-SA (Operation Desert Storm - Situational Awareness) đại diện cho đỉnh cao của dòng Bradley, với trọng tâm là nâng cao nhận thức tình huống và khả năng sống sót trên chiến trường hiện đại.

Được Mỹ bắt đầu chuyển giao cho Ukraine từ tháng 4/2023, tổng cộng hơn 300 chiếc M2A2 ODS-SA đã được cung cấp, chủ yếu cho các lữ đoàn Cơ giới và Không vận.

Tuy nhiên, đến nay, đây là lần đầu tiên chúng được phát hiện chính thức phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine - một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự mở rộng hỗ trợ từ Washington.

Xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley ODS-SA. Ảnh: united24media.com

Thiết kế và khả năng di động: ‘Con ngựa hoang’ trên mọi địa hình

M2A2 Bradley ODS-SA sở hữu khung gầm chắc chắn với trọng lượng khoảng 34.250kg, được gia cố để chịu tải trọng lớn, cho phép lắp đặt thêm lớp giáp bổ sung mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

Động cơ Cummins VTA-903T diesel 8 xy-lanh, công suất 600 mã lực, kết hợp với hệ thống truyền động cải tiến, giúp xe đạt tốc độ tối đa 66 km/h trên đường nhựa và 48 km/h địa hình gồ ghề, với tầm hoạt động lên đến 482km chỉ trong một lần nạp nhiên liệu.

Điểm nổi bật của M2A2 Bradley ODS-SA nằm ở hệ thống nhận thức tình huống (Situational Awareness), bao gồm camera quan sát 360 độ và màn hình hiển thị kỹ thuật số cho kíp lái.

Điều này cho phép người lái và chỉ huy theo dõi môi trường xung quanh mà không cần lộ diện, đặc biệt hữu ích trong các cuộc phục kích drone Nga - mối đe dọa phổ biến ở Ukraine.

So với các phiên bản cũ hơn như M2A1, ODS-SA có mái che titanium cải tiến, tăng khả năng chống mảnh văng và đạn xuyên giáp.

Trong các cuộc kiểm tra của chuyên gia Nga trên một chiếc Bradley bị bắt, họ thừa nhận xe Mỹ vượt trội hơn hẳn BMP-3 Liên Xô về độ bền và linh hoạt.

M2A2 Bradley ODS-SA. Nguồn: Wikipedia

Hỏa lực ‘hủy diệt’: Kẻ săn xe tăng đỉnh cao

Vũ khí chính của Bradley là pháo tự động 25mm M242 Bushmaster, có khả năng bắn 200-500 phát/phút với tầm bắn hiệu quả lên đến 3.000m, đủ sức xuyên thủng giáp xe tăng T-72 Nga từ khoảng cách xa.

Kết hợp với đó là hệ thống tên lửa chống tăng TOW (Tube-launched, Optically-tracked, Wire-guided), có thể tiêu diệt mục tiêu ở 3.750m, và súng máy đồng trục 7.62mm M240C cho hỏa lực hỗ trợ bộ binh.

Kíp lái chỉ gồm 3 người (lái xe, xạ thủ, chỉ huy), nhưng xe có thể chở thêm 6-7 lính bộ binh, với các cổng bắn bên hông cho phép họ tham chiến mà không cần rời xe.

Trong các trận đánh thực tế tại Ukraine, như vụ hai chiếc Bradley của Lữ đoàn 47 Cơ giới hạ gục xe tăng T-90M Nga ở Stepove hồi tháng 1/2024, phương tiện này đã chứng minh khả năng ‘một chọi hai’ xuất sắc.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar từng ca ngợi: "Một chiếc Bradley duy nhất có thể phá hủy hai xe tăng T-72 trong một lần giao tranh".

Ảnh chụp màn hình trang đầu của báo cáo Viện Nghiên cứu Xe bọc thép số 38, Bộ Quốc phòng Nga, với tiêu đề 'Kết quả thử nghiệm nghiên cứu BMP Bradley M2A2 ODS SA.' Nguồn: Telegram

Tích hợp công nghệ hiện đại: Chống drone và bảo trì dài hạn

Mỹ không chỉ cung cấp xe mà còn hỗ trợ nâng cấp, như lắp hệ thống bảo vệ ‘Tower 1’ để chống drone Kamikaze Nga - một vấn đề nóng bỏng ở mặt trận Donetsk.

Gói hỗ trợ trị giá 150 triệu USD được công bố hồi tháng 7/2024 bao gồm bảo trì, sửa chữa và đào tạo, giúp Ukraine duy trì hạm đội Bradley hoạt động hiệu quả.

Hệ thống điện tử kỹ thuật số của ODS-SA cho phép tích hợp radar cảnh báo tên lửa và hệ thống chống IED (thiết bị nổ tự chế), biến nó thành ‘lá chắn di động’ cho bộ binh.

Dù đã mất khoảng 180-182 chiếc do hư hỏng, bị bắt hoặc phá hủy tính đến tháng 9/2025 (theo các nguồn OSINT), Bradley vẫn là ‘vũ khí sống còn’ của Quân đội Ukraine, với tỷ lệ sống sót cao hơn hẳn các IFV Liên Xô.

Khartiia Brigade: Đơn vị tiên phong nhận ‘quà tặng’ từ Mỹ

Lữ đoàn 13 Khartiia (tên gọi theo Hiến chương Ukraine) thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia, chuyên trách nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ và chống khủng bố, nay trở thành đơn vị đầu tiên ngoài Lục quân nhận Bradley.

Trước đây, các lữ đoàn như 47 Cơ giới, 25 Không vận hay 95 Tiểu đoàn không kích đã sử dụng xe này thành công.

Đầu tháng 9/2024, hình ảnh và video huấn luyện của lính Khartiia lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy họ đang làm quen với ‘những chiếc Bradley tốt nhất thế giới’.

Đại diện Lữ đoàn cho biết: ‘Chúng tôi sẵn sàng đưa chúng vào thực chiến để bảo vệ quê hương’. Sự kiện này không chỉ củng cố vị thế của Vệ binh Quốc gia mà còn phản ánh cam kết hỗ trợ lâu dài từ Mỹ, giúp Ukraine cân bằng lực lượng trước các cuộc tấn công xe tăng Nga.

Với Bradley ODS-SA, Khartiia giờ đây có thêm ‘cánh tay sắt’ để phản công, mở ra chương mới trong cuộc chiến bảo vệ độc lập.