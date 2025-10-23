Trình làng đầy ấn tượng tại Lễ duyệt binh 3/9, Type 100, dòng xe tăng chủ lực thế hệ mới của Trung Quốc, đánh dấu bước ngoặt trong tác chiến hiện đại với triết lý tác chiến số. Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống cảm biến tiên tiến và khả năng chiến đấu ngoài tầm nhìn (BVR), Type 100 không chỉ là cỗ máy chiến đấu, mà còn là trung tâm chỉ huy di động trên chiến trường tương lai. Hãy cùng khám phá công nghệ đột phá và thông số kỹ thuật của siêu tăng này.

Xe tăng Type 100 diễu hành. Ảnh Military Watch

Tổng quan về xe tăng Type 100 và triết lý tác chiến số

Type 100, được Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) công bố vào ngày 3/9, là xe tăng chủ lực đầu tiên trên thế giới được thiết kế hoàn toàn dựa trên triết lý tác chiến số (network-centric warfare).

Không chỉ là phương tiện bọc thép, Type 100 hoạt động như một nút trung tâm trong mạng lưới chiến đấu, tích hợp các hệ thống cảm biến, trí tuệ nhân tạo (AI), và khả năng phối hợp với drone, phương tiện không người lái, cùng các đơn vị khác trên chiến trường kỹ thuật số.

Theo Global Times, Type 100 đại diện cho sự chuyển dịch từ xe tăng truyền thống sang "hệ thống chiến đấu thông minh" với mức độ tự động hóa và kết nối chưa từng có.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 100 của Trung Quốc. Ảnh: Weibo/defence-blog.com

Thông số kỹ thuật chính của xe tăng Type 100

Theo các nguồn Defence Security Asia, Army Recognition, và South China Morning Post, Type 100 sở hữu các thông số kỹ thuật nổi bật, được tối ưu cho tác chiến tương lai.

Trọng lượng Type 100 khoảng 48-50 tấn, nhẹ hơn so với các xe tăng hiện đại như M1 Abrams (68 tấn) hay T-14 Armata (55 tấn), nhờ thiết kế tối ưu hóa giáp composite và tháp pháo không người lái.

Type 100 có kích thước dài 10,2m (bao gồm nòng pháo), rộng 3,5m, cao 2,4m.

Vũ khí chính - pháo nòng trơn 105mm cải tiến, tích hợp khả năng bắn đạn dẫn đường chính xác (ATGMs) và đạn thông minh, hỗ trợ chiến đấu ngoài tầm nhìn (BVR) lên đến 8-10km.

Vũ khí phụ - súng máy đồng trục 7,62mm và súng máy điều khiển từ xa 12,7mm; hệ thống phóng lựu khói đa năng tích hợp để đối phó tác chiến điện tử (EW).

Type 100 được trang bị động cơ diesel tăng áp 1.500 mã lực, cho phép tốc độ tối đa 75 km/h trên đường bằng và 50 km/h địa hình gồ ghề. Theo RznOnline, động cơ này lấy cảm hứng từ công nghệ xe thể thao, đảm bảo tính cơ động cao.

Hệ thống giáp composite thế hệ mới kết hợp với hệ thống bảo vệ chủ động (APS) cải tiến, có khả năng đánh chặn tên lửa chống tăng và đạn pháo. Giáp nhẹ hơn nhưng tối ưu hóa khả năng chống chịu trong môi trường tác chiến kỹ thuật số.

Xe tăng Type 100. Ảnh: defencesecurityasia.com

Công nghệ tác chiến số đột phá

Type 100 được thiết kế để hoạt động trong môi trường tác chiến kỹ thuật số, với các công nghệ tiên tiến.

Hệ thống điều khiển và cảm biến (C4ISR): Theo HighTech.Plus, Type 100 tích hợp hệ thống cảm biến quang học, hồng ngoại, và radar, cho phép phát hiện và tấn công mục tiêu ngoài tầm nhìn trực tiếp (BVR).

Hệ thống này được gọi là ‘bộ não số’ (digital brain), sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý thông tin chiến trường thời gian thực.

Tích hợp mạng lưới chiến đấu: Type 100 hoạt động như một nút trong mạng lưới chiến đấu, kết nối với drone, máy bay không người lái, và các đơn vị khác để chia sẻ dữ liệu và phối hợp tác chiến. Theo Lenta.ru, khả năng này đã được kiểm tra trong các cuộc tập trận tháng 10/2025.

Tháp pháo không người lái: Tháp pháo tự động hóa hoàn toàn, giảm số lượng kíp lái xuống còn 3 người (so với 4 ở Type 99). Điều này tăng không gian nội thất và giảm rủi ro cho kíp lái.

Khả năng đối phó tác chiến điện tử (EW): Type 100 được trang bị hệ thống gây nhiễu tín hiệu và bảo vệ trước các cuộc tấn công điện tử, đảm bảo hoạt động ổn định trong môi trường EW phức tạp.

Tích hợp drone: Hệ thống điều khiển cho phép Type 100 phối hợp với các drone trinh sát và tấn công, mở rộng khả năng quan sát và tấn công trên chiến trường.

Hệ thống truyền động hybrid diesel-điện của Type 100 tạo ra công suất khoảng 1.500 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa trên đường là 75 km/h và tốc độ địa hình 50 km/h. Ảnh: Weibo/armyrecognition.com

So sánh với các xe tăng khác

Type 100 được thiết kế để cạnh tranh với các xe tăng tiên tiến như T-14 Armata của Nga và M1A2 SEPv4 của Mỹ.

Theo Amalantra.ru, pháo 105mm của Type 100 có thể không mạnh bằng pháo 125mm của T-14, nhưng khả năng BVR và tích hợp mạng lưới vượt trội giúp nó phù hợp hơn với tác chiến tương lai .

So với Type 99A (tiền nhiệm), Type 100 nhẹ hơn, nhanh hơn, và có mức độ tự động hóa cao hơn, đánh dấu bước tiến lớn trong công nghệ quân sự Trung Quốc.

Theo VPK.name, Type 100 đại diện cho sự chuyển đổi từ các nền tảng bọc thép truyền thống sang hệ thống chiến đấu tích hợp, nơi thông tin và kết nối là chìa khóa.

Với khả năng hoạt động trong môi trường tác chiến kỹ thuật số và phối hợp đa nền tảng, Type 100 có thể thay đổi cách thức triển khai lực lượng tăng thiết giáp trong tương lai.

Type 100 là minh chứng cho bước nhảy vọt của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ quân sự, với thiết kế tiên phong tập trung vào tác chiến số.

Từ hệ thống cảm biến tiên tiến, tháp pháo không người lái, đến khả năng BVR và tích hợp mạng lưới, Type 100 không chỉ là cỗ máy chiến đấu, mà còn là một nền tảng thông minh.

Với các cuộc thử nghiệm đang diễn ra, thế giới đang chờ đợi xem siêu tăng này sẽ thay đổi cục diện tác chiến bọc thép như thế nào.