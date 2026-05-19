MacBook Neo, khi ra mắt hồi đầu tháng 3, nhìn chung đã nhận được phản ứng khá nhẹ nhàng từ giới phê bình.

Thế nhưng tuần vừa qua mới thực sự là “tuần lễ vàng” của sản phẩm này, dù Apple hoàn toàn không tung ra bất kỳ thông báo hay chiến dịch quảng bá nào.

Thay vào đó, chính Google và Microsoft lại vô tình giúp Neo nổi bật hơn bằng những nỗ lực khá vụng về nhằm hạ bệ nó.

MacBook Neo với nhiều phiên bản màu trẻ trung. Ảnh: Apple

Cả hai công ty đều cố chứng minh rằng họ không hề bị Apple “ám ảnh”, nhưng càng giải thích thì lại càng giống như đang tự thừa nhận điều ngược lại.

Google và Microsoft “vô tình” tiếp sức cho MacBook Neo

Mọi chuyện bắt đầu khi Google giới thiệu Googlebook, một thiết bị tập trung vào Gemini AI mà cây viết của PC World gọi là “chiếc máy tính chống lại khái niệm máy tính cá nhân đầu tiên trên thế giới”.

Triết lý phần mềm của Googlebook xoay quanh AI-first, đặt trí tuệ nhân tạo làm trung tâm. Nhưng về thiết kế và định hướng phần cứng, nó lại mang dáng dấp rất rõ của MacBook Neo.

Đây gần như là nỗ lực công khai nhằm tái hiện cú hit mà Apple đã tạo ra chỉ vài tháng trước đó.

Google hiện chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết, chỉ nói rằng đây sẽ là một sản phẩm “cao cấp” hơn Chromebook.

Tuy nhiên, khái niệm “cao cấp” trong thế giới Chromebook vốn khá tương đối, khi nhiều mẫu Chromebook hiện nay có giá chưa đến 200 USD.

Với vai trò chủ yếu là một thiết bị phục vụ AI và giả lập Android, khó có khả năng các hãng như Acer hay Dell sẽ trang bị cho Googlebook những linh kiện hàng đầu thị trường.

Thay vào đó, giới quan sát dự đoán sản phẩm sẽ đi theo hướng mỏng nhẹ, thời trang nhưng vẫn giá rẻ và mức giá khoảng 599 USD nghe có vẻ rất hợp lý.

Điều đáng chú ý là thay vì tạo ra một triết lý sản phẩm hoàn toàn mới, Google dường như đang cố “đóng chai lại tia sét” mà Apple đã tạo nên với MacBook Neo.

Nếu Google chọn cách ngầm thừa nhận thành công của Apple bằng việc học theo, thì Microsoft lại phản ứng theo hướng hoàn toàn khác: cố chứng minh rằng MacBook Neo thực ra chẳng đáng chú ý.

Hài hước ở chỗ, Microsoft thậm chí còn đặt hàng một bản “whitepaper”, dạng tài liệu nghiên cứu mang màu sắc học thuật, để phân tích vấn đề này một cách cực kỳ nghiêm túc và “khách quan”.

Kết luận của tài liệu là: người dùng đã nhầm lẫn khi cho rằng Neo là một chiếc laptop giá rẻ xuất sắc. Theo các “nhà nghiên cứu”, lựa chọn tốt hơn là những mẫu laptop đắt hơn nhiều, làm bằng nhựa, cài sẵn hàng loạt phần mềm rác, hoặc hội tụ đủ cả ba yếu tố trên.

Điều đáng nói là Microsoft dường như tin rằng việc công bố tài liệu đó sẽ giúp ích cho mình.

Bởi nếu một công ty phải thuê chuyên gia viết hẳn nghiên cứu để thuyết phục người dùng đừng mua laptop của đối thủ, thì điều đó gần như đồng nghĩa họ đã thua ngay từ đầu.

Và khi phải bỏ tiền để chứng minh thứ gì đó “không quan trọng”, vô tình lại cho thấy họ thực sự xem nó là mối đe dọa lớn.

Cả ngành PC hoang mang trước MacBook Neo

Thực tế, phản ứng đầy lúng túng của các hãng PC không phải điều quá bất ngờ. MacBook Neo không chỉ bán tốt trong phân khúc laptop giá mềm, mà còn khiến toàn bộ ngành công nghiệp PC cảm thấy bất an.

Ngay từ khi ra mắt, hàng loạt bài so sánh đã cho thấy Neo hoạt động hiệu quả hơn trong chính vai trò vốn là sân chơi truyền thống của laptop Windows. Và kể từ đó, các nhà sản xuất PC dường như luôn ở trong trạng thái hoảng hốt.

Điều thú vị nhất là ngành công nghiệp này không thể quyết định liệu Neo là một sản phẩm quá tốt nên cần sao chép, hay là một thiết bị tệ hại nên không đáng lo ngại.

Đôi khi, chính một công ty lại đồng thời đưa ra cả hai lập luận trái ngược nhau.

Không lâu sau khi MacBook Neo ra mắt, CEO Asus là S.Y. Hsu thừa nhận rằng sản phẩm này là “cú sốc với toàn ngành”, đồng thời tiết lộ toàn bộ hệ sinh thái PC đã liên tục bàn bạc cách cạnh tranh với nó.

Nhưng chỉ vài câu sau, ông lại nói rằng Neo thực chất chỉ là thiết bị phục vụ giải trí và xem nội dung, nên sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn.

Rõ ràng, không thể vừa coi một sản phẩm là “cú sốc của ngành”, vừa cho rằng nó chẳng đáng quan tâm.

Suy cho cùng, phản ứng của các hãng PC và cả những công ty phát triển hệ điều hành cho thấy sự khác biệt rất lớn về triết lý.

Các đối thủ của Apple dường như bị MacBook Neo cuốn hút. Họ không thực sự hiểu vì sao sản phẩm này thành công, cũng không hiểu Apple đã làm điều đó bằng cách nào.

Đó là lý do suốt nhiều năm qua, chưa công ty nào tái tạo được hoàn toàn “công thức Apple”.

Nhưng họ vẫn không thể ngừng quan sát. Và hết lần này tới lần khác, các hãng công nghệ lại biến Apple thành trung tâm trong chính chiến dịch marketing của mình.

Trong khi đó, Apple gần như luôn tập trung vào bản thân. Công ty hiểu rõ các đối thủ đang làm gì và chắc chắn cũng học hỏi từ những đổi mới của người khác.

Apple mua lại startup, tuyển dụng nhân sự từ các công ty công nghệ khác và tận dụng những xu hướng mới để thúc đẩy quá trình phát triển sản phẩm.

Tuy nhiên, Apple xem sản phẩm của đối thủ chỉ là điểm khởi đầu, thứ để vượt qua chứ không phải để sao chép.

Có lẽ đó cũng là lý do hãng liên tục tạo ra những thiết bị đáng để người khác bắt chước. Và quan trọng hơn, đó là những sản phẩm mà khách hàng sẵn sàng bỏ tiền mua.

(Theo Macworld, Tom's Guide, Gizmochina)