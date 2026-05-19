Theo nguồn tin nổi tiếng Ice Universe trên nền tảng Weibo, iPhone 18 Pro Max sẽ dày khoảng 8,8mm, tăng nhẹ so với mức 8,75mm của iPhone 17 Pro Max hiện tại.

Thoạt nhìn, mức chênh lệch chỉ 0,05mm gần như không thể cảm nhận bằng tay trong quá trình sử dụng hàng ngày. Người dùng khó có thể nhận ra sự khác biệt khi cầm nắm hoặc đặt hai thiết bị cạnh nhau. Tuy nhiên, với Apple, thay đổi cực nhỏ này lại phản ánh một quyết định kỹ thuật cực kỳ lớn phía bên trong.

Các màu mới dự kiến của dòng iPhone 18 Pro.

Trong thế giới thiết kế smartphone siêu mỏng, đặc biệt là với Apple, hãng nổi tiếng vì tối ưu không gian linh kiện đến từng micromet, chỉ cần tăng thêm một phần nhỏ độ dày cũng đồng nghĩa toàn bộ bố cục bên trong phải được sắp xếp lại. Và lần này, Apple dường như đã chấp nhận hy sinh độ mỏng để đổi lấy hai yếu tố quan trọng hơn: pin lớn hơn và hệ thống camera hoàn toàn mới.

Pin lớn hơn, trọng lượng tăng mạnh

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị viên pin dung lượng từ 5.100 đến 5.200 mAh, tăng đáng kể so với mức 5.088 mAh trên phiên bản iPhone 17 Pro Max eSIM hiện nay. Dù mức tăng không quá đột biến về con số, nhưng trong bối cảnh Apple vốn cực kỳ bảo thủ với dung lượng pin, đây được xem là bước tiến lớn.

Đáng chú ý, màn hình của máy vẫn giữ nguyên kích thước 6,9 inch và tổng thể thiết kế bên ngoài gần như không thay đổi. Điều đó cho thấy Apple không mở rộng thân máy theo chiều ngang hay chiều dài, mà chủ yếu tối ưu lại cấu trúc bên trong để tạo thêm không gian cho pin và camera.

Hệ quả đi kèm là trọng lượng thiết bị sẽ tăng lên đáng kể. Các nguồn tin cho biết iPhone 18 Pro Max có thể vượt mốc 240g, trở thành chiếc iPhone nặng nhất kể từ thời iPhone 14 Pro Max. Đây là tín hiệu cho thấy Apple đang ưu tiên thời lượng pin và khả năng nhiếp ảnh hơn là cảm giác cầm nhẹ tay như trước.

Trong nhiều năm, Apple luôn cố gắng cân bằng giữa hiệu năng, thiết kế và tính công thái học. Nhưng với iPhone 18 Pro Max, hãng dường như sẵn sàng đánh đổi sự thoải mái khi sử dụng để mở rộng giới hạn công nghệ.

Camera khẩu độ biến thiên, bước tiến lớn nhất của iPhone nhiều năm qua

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất của iPhone 18 Pro Max không nằm ở độ dày hay pin, mà ở hệ thống camera hoàn toàn mới với khẩu độ cơ học biến thiên.

Theo thông tin được xác nhận từ các nguồn rò rỉ chuỗi cung ứng, Apple sẽ lần đầu tiên trang bị cơ chế điều chỉnh khẩu độ vật lý trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Đây là công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên các máy ảnh compact cao cấp hoặc máy ảnh chuyên nghiệp.

Trước nay, camera iPhone sử dụng khẩu độ cố định, nghĩa là lượng ánh sáng đi vào cảm biến luôn bị giới hạn ở một mức nhất định. Với cơ chế mới, người dùng có thể thay đổi kích thước khẩu độ tùy theo điều kiện chụp.

Điều này mang lại hàng loạt lợi ích đáng kể. Trong môi trường đủ sáng, người dùng sẽ có khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn, tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên giống máy ảnh chuyên nghiệp thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán xử lý AI.

Khi ánh sáng thay đổi đột ngột, hệ thống mới cũng giúp camera điều chỉnh phơi sáng chính xác hơn. Trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ mở lớn sẽ giúp cảm biến thu nhận nhiều ánh sáng hơn, cải thiện chất lượng ảnh đêm mà không cần đẩy ISO quá cao.

Nếu thông tin này chính xác, đây có thể là cuộc cách mạng camera lớn nhất của iPhone kể từ khi Apple giới thiệu chế độ Night Mode hay cảm biến LiDAR.

Màu “dark cherry” sẽ trở thành tâm điểm

Ngoài phần cứng bên trong, Apple cũng đang thử nghiệm bốn tùy chọn màu sắc mới cho dòng iPhone 18 Pro cao cấp gồm xanh nhạt, xám đậm, bạc và đặc biệt là màu “dark cherry” – tông đỏ cherry tối pha ánh tím.

Nguồn tin cho biết dark cherry sẽ là màu chủ đạo của mùa ra mắt năm nay, tương tự cách Apple từng quảng bá màu Titan tự nhiên trên dòng iPhone 15 Pro Max hay màu Desert Titanium trên thế hệ sau đó.

Apple cũng được cho là đang cải tiến lớp hoàn thiện mặt lưng kính để màu sắc tiệp hơn với khung kim loại, giảm cảm giác tách biệt giữa hai chất liệu. Mục tiêu là tạo nên một thiết kế liền lạc và cao cấp hơn khi nhìn từ phía sau.

Dynamic Island vẫn chưa biến mất

Một trong những kỳ vọng lớn nhất của người dùng nhiều năm qua là Apple sẽ đưa cảm biến Face ID xuống dưới màn hình để loại bỏ hoàn toàn phần khuyết Dynamic Island. Tuy nhiên, điều này có thể chưa xảy ra trên iPhone 18 Pro Max.

Theo leaker Digital Chat Station, Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng khuôn sản xuất từ thế hệ iPhone 17 Pro nhằm tối ưu chi phí sản xuất. Điều đó đồng nghĩa Dynamic Island chỉ được thu nhỏ nhẹ thay vì biến mất hoàn toàn.

Các chuyên gia trong ngành hiện cho rằng công nghệ Face ID dưới màn hình sẽ bị trì hoãn tới thế hệ sau. Đây là dấu hiệu cho thấy Apple vẫn chưa đạt được chất lượng hiển thị và độ chính xác nhận diện khuôn mặt như mong muốn khi đưa toàn bộ cảm biến xuống dưới lớp kính OLED.

Dù vậy, hướng đi của Apple đã khá rõ ràng: hãng đang từng bước tái định nghĩa dòng iPhone Pro như một thiết bị ưu tiên hiệu năng camera, pin và trải nghiệm cao cấp, thay vì chỉ tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ.

Và đôi khi, cả một cuộc cách mạng công nghệ lại bắt đầu chỉ từ sự thay đổi nhỏ bé… 0,05mm.

(Theo Macworld, Gizchina, AppleInsider)