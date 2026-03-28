U23 Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước U23 Thái Lan ở lượt trận thứ hai giải giao hữu CFA Team China 2026. Bàn thắng duy nhất của đội bóng xứ Chùa vàng được ghi bởi Thanakrit Chotimueangpak ở ngay phút thứ 1 của trận đấu.

Ở trận này, U23 Thái Lan là đội tạo ra được nhiều cơ hội hơn, nhưng chỉ có thể ghi được 1 bàn thắng. Chính điều này khiến HLV Thawachai Damrong không hài lòng.

“Thật là một trận đấu hay khi chúng tôi gặp một mạnh như Việt Nam. Tôi đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ trẻ Thái Lan vì đã kiểm soát được tâm lý và tập trung trong suốt trận đấu, bất chấp áp lực từ đối thủ.

Tuy nhiên, khá tiếc ở trận đấu này là chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại chỉ ghi được 1 bàn thắng. Trong hiệp 1, tốc độ chơi có thể quá nhanh, khiến các cầu thủ không kiểm soát được tốt và thua đối thủ trong một vài tình huống tranh chấp tay đôi", HLV Thawachai Damrong nói.

"Tôi mang sang Trung Quốc nhiều cầu thủ đạt thể trạng tốt, nhằm tránh chấn thương từ 3 trận đấu liên tục tại giải. Những người được trao cơ hội vào sân đều thể hiện tốt. Mục tiêu tiếp theo của U23 Thái Lan chơi một trận đấu hay trước U23 Triều Tiên. Muốn làm được điều đó các cầu thủ phải được chuẩn bị kỹ về mọi mặt, trong đó có thể lực", HLV Thawachai Damrong cho biết.

Công Phương trong một pha tranh chấp với cầu thủ U23 Thái Lan.

Bên kia chiến tuyến, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết giải đấu lần này được ban huấn luyện xác định là cơ hội quan trọng để rà soát lực lượng, tăng cường sự gắn kết giữa các tuyến và hoàn thiện lối chơi. Đáng chú ý, U23 Việt Nam tham dự với nòng cốt là các cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau, thuộc lứa tuổi dưới 21, nhằm chuẩn bị cho Asian Games 2026 và các nhiệm vụ quan trọng trong tương lai. Trận đấu với U23 Thái Lan vì vậy mang ý nghĩa như một “bài kiểm tra lớn” đối với lứa cầu thủ trẻ này.

U23 Việt Nam sau 2 trận giành kết quả hoà trước U23 Triều Tiên (1-1) và thua U23 Thái Lan 0-1, sẽ gặp chủ nhà U23 Trung Quốc vào ngày 31/3 trước khi về nước, kết thúc đợt tập trung trong tháng 3.