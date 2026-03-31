"Theo đánh giá của cá nhân tôi, tuyển Việt Nam có đội hình xuất phát trước Malaysia khác nhiều so với trận giao hữu với Bangladesh, sẽ tối ưu sức mạnh hơn. Hoàng Hên khả năng lại đá chính. Về Xuân Son thì tôi hiểu người hâm mộ ai cũng muốn cậu ấy thi đấu ngay từ đầu để kết hợp cùng Hoàng Hên.

Nhưng thực ra bây giờ Son vẫn đang trong quá trình trở lại sau chấn thương, tìm lại phong độ tốt nhất. HLV Kim Sang Sik là người hiểu rõ khả năng của Xuân Son lúc này để đưa ra phương án. Nên nếu Xuân Son dự bị thì tôi cũng không bất ngờ", BLV Quang Huy phân tích về vấn đề nhân sự tuyển Việt Nam trước trận gặp Malaysia.

Hoàng Hên khả năng tiếp tục đá chính ở tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

"Malaysia vẫn là đội bóng mạnh, có những con người chất lượng kể cả khi bỏ 7 cầu thủ nhập tịch lậu. Và họ hiện tại cũng đang rất quyết tâm, cả thầy lẫn trò. Đối thù có thể không đá theo kiểu thắng chúng ta bằng mọi giá, nhưng ít nhất làm hết sức chống đỡ tuyển Việt Nam, chứng tỏ rằng không có những cầu thủ sai luật thì họ vẫn mạnh.

Thành ra, nếu nói tuyển Việt Nam áp đảo đối thủ thì không đơn giản chút nào. Theo tôi tuyển Việt Nam thắng trận này, và thắng 1 bàn cách biệt cũng là đủ rồi, tất nhiên nếu thắng 2 bàn cách biệt thì rất tốt", BLV Quang Huy đánh giá.

"Chúng ta vào trận với tâm thế chủ động. Malaysia ưu tiên sự chắc chắn nhưng cũng đá cù cưa, sẵn sàng tấn công khi có thể. Tôi kỳ vọng vào Hoàng Hên là người chơi ấn tượng. Trước Bangladesh có thể cậu ấy vô duyên nhưng cho thấy là nhân tố tạo được rất nhiều bất ngờ, mở ra được rất nhiều phương án. Sẽ rất tuyệt vời nếu cả Hoàng Hên và Xuân Son đều ghi bàn", BLV Quang Huy chốt lại.

Trận tuyển Việt Nam vs Malaysia lăn bóng vào lúc 19h ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình.