Nhiều video của các bác sĩ, chuyên gia nước ngoài trên mạng xã hội giới thiệu magie là một "khoáng chất chống stress" cải thiện mất ngủ, giảm lo âu, thư giãn cơ bắp và tăng chất lượng giấc ngủ. Sản phẩm được nhiều người săn lùng, tìm kiếm như "vitamin quốc dân".

Tuy nhiên, bác sĩ Dương Minh Tuấn - Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cảnh báo người dân cần thận trọng khi uống magie.

Bác sĩ Tuấn mới đây chia sẻ về một trường hợp gặp hậu quả đáng tiếc do lạm dụng magie. Đó là một nam thanh niên 17 tuổi mắc suy giáp bẩm sinh do thiểu sản tuyến giáp. Người bệnh đã được điều trị thay thế hormone đầy đủ, sức khỏe ổn định, phát triển thể chất bình thường.

Tuy nhiên, mẹ bệnh nhân tự mua thêm canxi, vitamin D và magie cho con sử dụng với suy nghĩ "tuổi ăn tuổi lớn cần bổ sung nhiều khoáng chất". Liều canxi và vitamin D được tăng từ 3 viên lên 5 viên mỗi ngày, đồng thời thêm 3 viên magie/ngày trong thời gian dài mà không có chỉ định của bác sĩ.

Lạm dụng thực phẩm chức năng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Ảnh: Freepick.

Kết quả kiểm tra sức khỏe gần đây cho thấy bệnh nhân bị tăng magie máu. Tình trạng này có thể gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt ở người mắc bệnh thận do cơ thể không đào thải được lượng magie dư thừa. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể bị lơ mơ, yếu cơ, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, thậm chí ức chế hô hấp.

Trên các hội nhóm về bổ sung vi chất với hàng chục nghìn thành viên, không ít người chia sẻ kinh nghiệm và rủ nhau uống magie theo trào lưu. Đáng lo ngại, một số người còn tự ý bỏ thuốc điều trị tăng huyết áp hoặc đái tháo đường để chuyển sang sử dụng magie với kỳ vọng cải thiện sức khỏe.

Bác sĩ Tuấn từng tiếp nhận nhiều trường hợp đường huyết tăng cao, xuất hiện biến chứng do tự ý ngừng thuốc được bác sĩ kê đơn và chỉ sử dụng các sản phẩm bổ sung theo lời khuyên trên mạng. "Đối với người mắc bệnh nền, việc bỏ thuốc điều trị để tự bổ sung khoáng chất không chỉ không mang lại hiệu quả mà còn làm tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm", bác sĩ cảnh báo.

Magie có vai trò quan trọng đối với hoạt động thần kinh, cơ bắp và tim mạch nhưng không phải ai cũng cần bổ sung. Một số trường hợp như người thiếu magie, mắc bệnh lý đường tiêu hóa, sử dụng thuốc lợi tiểu kéo dài hoặc có chỉ định của bác sĩ mới cần dùng.

Thứ nhất, magie và canxi cạnh tranh hấp thu tại ruột. Khi lượng magie quá cao, khoáng chất này có thể làm giảm khả năng hấp thu canxi.

Thứ hai, tăng magie máu có thể ức chế tuyến cận giáp tiết hormone PTH. Hormone này có vai trò duy trì nồng độ canxi trong máu. Khi PTH giảm, cơ thể giảm tái hấp thu canxi tại thận và giảm huy động canxi từ xương, dẫn đến hạ canxi máu.

Ngoài ra, khi sử dụng đồng thời liều cao canxi và magie, hai khoáng chất này có thể gắn với phốt pho trong thức ăn tạo thành các hợp chất không tan và bị đào thải qua phân, làm giảm hấp thu phốt pho.

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo người dân không nên tin tuyệt đối vào các trào lưu trên mạng xã hội. Trước khi sử dụng bất kỳ loại vitamin hay khoáng chất nào, mọi người cần được bác sĩ đánh giá tình trạng dinh dưỡng và chỉ định phù hợp để tránh những tác dụng không mong muốn.

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