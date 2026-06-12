Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết cách chế biến đóng vai trò quan trọng để cơ thể hấp thu tối đa lượng beta-carotene trong khoai lang.

Nấu chín giúp cơ thể hấp thu beta-carotene tốt hơn

Chuyên gia dinh dưỡng Johannah Katz (Mỹ) cho biết khoai lang ruột cam giàu beta-carotene - hợp chất mà cơ thể có khả năng chuyển hóa thành vitamin A. Khác với thực phẩm có nguồn gốc động vật, khoai lang không chứa vitamin A ở dạng hoàn chỉnh.

Theo bà Katz, cách đơn giản nhất để tận dụng nguồn dưỡng chất này là nấu khoai chín mềm bằng các phương pháp như hấp, luộc hoặc nướng.

Khoai lang ruột cam chứa nhiều beta-carotene - tiền chất của vitamin C.

Chuyên gia dinh dưỡng Carlyne Remedios (Mỹ) bổ sung beta-carotene trong khoai lang sống bị giữ bên trong các thành tế bào thực vật khá cứng. Khi khoai được nấu chín, cấu trúc thành tế bào sẽ bị phá vỡ giải phóng beta-carotene, từ đó cơ thể hấp thu dễ dàng hơn trong quá trình tiêu hóa.

Một số cách chế biến còn giúp giữ lại hợp chất chống oxy hóa carotenoid tốt hơn. Nghiên cứu cho thấy khoai lang luộc có thể bảo tồn khoảng 92% lượng carotenoid trong khi khoai lang nướng giữ được tới 70%.

Các nghiên cứu cũng cho thấy lượng carotenoid cơ thể hấp thu từ khoai lang nấu chín cao gấp khoảng 2,8-3,4 lần so với khoai lang sống.

Tuy vậy, chuyên gia Katz lưu ý không nên nấu khoai ở nhiệt độ quá cao hoặc quá lâu vì beta-carotene có thể bị phân hủy. Các phương pháp chế biến thông thường hiện nay nhìn chung giúp cân bằng giữa việc giữ lại dưỡng chất và tăng khả năng hấp thu.

Bổ sung chất béo lành mạnh

Ngoài việc nấu chín, các chuyên gia nhấn mạnh rằng chất béo là yếu tố cần thiết để cơ thể hấp thu beta-carotene hiệu quả. Theo chuyên gia Remedios, beta-carotene là dưỡng chất tan trong chất béo đồng nghĩa chất béo tạo điều kiện để beta-carotene được vận chuyển qua ruột và hấp thu vào cơ thể.

Vì vậy, nếu bữa ăn thiếu chất béo, cơ thể có thể hấp thu ít beta-carotene hơn đáng kể dù bạn đang ăn thực phẩm rất giàu dưỡng chất như khoai lang.

Để tận dụng tối đa lợi ích dinh dưỡng của khoai lang, các chuyên gia khuyến nghị có thể nướng khoai cùng một thìa nhỏ dầu ô liu, ăn khoai lang nướng với quả bơ.