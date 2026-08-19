Ngày 25/7, căn nhà của bà Nguyễn Thị Dưng (bà ngoại bé Phạm Thị Hiền) ở tổ dân phố Thuận Phước, chính thức được khởi công sửa chữa.

Sau gần một tháng thi công, ngày 18/8, UBND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đồng Sơn cùng đại diện Báo VietNamNet và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà sau sửa chữa cho gia đình bà Dưng.

Tại lễ khánh thành, bà Lê Thị Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy và ông Bùi Xuân Thường, Phó chủ tịch UBND phường Đồng Sơn tặng quà cho gia đình bà Dưng. Ảnh: Hải Sâm

Tổng kinh phí thực hiện công trình là 170 triệu đồng, được huy động từ nhiều nguồn xã hội hóa, trong đó, sau khi thống nhất với gia đình và các đơn vị liên quan, địa phương đã xin phép được trích 100 triệu đồng trong tổng số 304.929.048 đồng - tiền bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ bé Hiền.

Sau gần một tháng khởi công sửa chữa, căn nhà của gia đình bé Phạm Thị Hiền đã hoàn thành. Ảnh: Hải Sâm

Sau khi sửa chữa, diện mạo ngôi nhà thay đổi rõ rệt. Phần mái được gia cố bằng khung thép, lợp vật liệu có lớp cách nhiệt, giúp công trình chắc chắn hơn và hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng. Toàn bộ căn nhà được sơn sửa lại, hệ thống cửa gỗ cũ được thay bằng cửa kính khung nhôm chắc chắn.

Bên trong, không gian sinh hoạt được sắp xếp gọn gàng. Khu vực bếp cũng được cải tạo lại. Trước đây, ngôi nhà không có công trình phụ. Trong quá trình sửa chữa, hạng mục này được hoàn thiện, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của gia đình.

Phần mái được gia cố bằng khung thép, lợp vật liệu có lớp cách nhiệt, mái bếp cũng được lợp lại. Ảnh: Hải Sâm

Ngoài sự chung tay của bạn đọc Báo VietNamNet, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, công trình hoàn thành còn có sự góp sức của chính quyền, đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an phường Đồng Sơn… cùng tham gia hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển đồ đạc; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị, UBND phường Đồng Sơn, Vietcombank Quảng Bình cùng nhiều đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, vật liệu và công sức.

UBND phường Đồng Sơn cùng các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm... làm lễ khánh thành. Ảnh: Hải Sâm

Tại lễ khánh thành, bà Lê Thị Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Sơn, ghi nhận sự quan tâm, sẻ chia của Báo VietNamNet, bạn đọc cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ gia đình bé Hiền.

Diện mạo bên trong ngôi nhà sạch đẹp, khang trang sau khi được sửa chữa lại. Ảnh: Hải Sâm

“Mỗi sự sẻ chia dù lớn hay nhỏ đều mang đến một thay đổi lớn cho những hoàn cảnh còn khó khăn. Mái ấm hôm nay của gia đình bé Hiền chính là kết quả đẹp đẽ của sự chung tay và tình người”, bà Cúc chia sẻ.

Theo bà Cúc, sự hỗ trợ không chỉ giúp gia đình có nơi ở ổn định, an toàn hơn mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, cho thấy sức mạnh của việc kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.

Khu vực bếp cũng được cải tạo với bàn bếp, chậu rửa, bếp gas... gọn gàng. Ảnh: Hải Sâm

Trước đó, Báo VietNamNet đã chia sẻ hoàn cảnh của bé Hiền trong bài viết: “Bé gái gần 2 tuổi chưa có giấy khai sinh sống cùng mẹ và cậu mắc bệnh tâm thần”, đăng trên Báo VietNamNet ngày 7/6/2026.

Gần 2 tuổi nhưng bé chưa có giấy khai sinh, sống trong điều kiện thiếu thốn cùng mẹ là chị Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1998) và người cậu ruột là anh Phạm Duy Hòa (SN 2001) mắc bệnh tâm thần - khiến nhiều người xót xa.

Sau khi bài báo được chia sẻ, nhiều đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm đã tìm đến thăm hỏi và động viên gia đình. Nhiều người mong muốn bé Hiền được sống trong môi trường an toàn hơn.

Đông đảo bạn đọc đã chung tay ủng hộ mẹ con bé Hiền số tiền 304.929.048 đồng, góp phần giúp mẹ con bé vượt qua khó khăn và cơ hội sửa chữa lại căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Đồng Sơn, địa phương đã có quyết định đưa anh Phạm Duy Hòa vào Trung tâm Phục hồi chức năng dành cho người tâm thần tỉnh Quảng Trị để được điều trị và chăm sóc. Bên cạnh đó, chị Phạm Thị Hồng Duyên cũng đã được gia đình đưa đi thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Nhờ sự chung tay của cộng đồng, điều kiện sinh hoạt của gia đình bà Dưng đã được cải thiện đáng kể. Nơi ở được dọn dẹp sạch sẽ hơn, nhiều vật dụng thiết yếu cũng đã được bổ sung.

Bé Phạm Thị Hiền và bà ngoại. Ảnh: Hải Sâm

Từ nay, gia đình bé Hiền có một mái nhà vững chãi hơn để tránh mưa, che nắng và yên tâm sinh sống.

Mái nhà ấy không chỉ được dựng lên bằng vật liệu và công sức mà còn được xây nên từ tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng, từ sự chung tay của bạn đọc VietNamNet, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân địa phương, để bé Hiền có thêm một chốn bình yên lớn lên và gia đình em vững tin hơn trên chặng đường phía trước.