Bốn đội bóng mạnh nhất ASEAN Cup 2026 đã chính thức lộ diện sau khi bảng B kết thúc với hai trận đấu cuối cùng. Kết quả này xác định các cặp đấu bán kết, trong đó tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia, còn Thái Lan chạm trán Singapore.

Tại bảng A, tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng với thành tích ấn tượng. Thầy trò HLV Kim Sang Sik có 10 điểm sau 4 trận, gồm 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội bóng áo đỏ ghi 13 bàn, chỉ nhận 1 bàn thua và đạt hiệu số +12, qua đó giành lợi thế được thi đấu trận lượt về trên sân nhà.

Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia ở bán kết - Ảnh: SN

Singapore đứng thứ hai bảng A với 8 điểm sau 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Trong khi đó, Indonesia dù được kỳ vọng cao nhưng chỉ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba với 7 điểm.

Ở bảng B, Thái Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Myanmar 2-0, qua đó hoàn tất vòng bảng với thành tích toàn thắng. “Voi chiến” giành 12 điểm tuyệt đối, ghi 10 bàn và không để thủng lưới lần nào.

Malaysia giành tấm vé còn lại sau chiến thắng 1-0 trước Philippines. Đội bóng này kết thúc vòng bảng với 9 điểm và sẽ trở thành đối thủ của Việt Nam tại bán kết.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra trên sân Malaysia vào ngày 16/8, trước khi hai đội tái đấu tại SVĐ Mỹ Đình ngày 19/8. Đây là lợi thế quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang Sik khi được chơi trận quyết định trên sân nhà.

Ở cặp bán kết còn lại, Singapore sẽ tiếp đón Thái Lan ngày 15/8, trước khi làm khách tại Thái Lan vào ngày 18/8.

Với việc cả Việt Nam và Thái Lan đều đứng đầu bảng, hai đội đang có cơ hội lớn tạo nên trận chung kết trong mơ. Tuy nhiên, trước mắt họ vẫn phải vượt qua những thử thách khó lường mang tên Malaysia và Singapore.

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