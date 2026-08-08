Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Thái Lan tiếp tục khẳng định sức mạnh tại ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Myanmar 2-0 ở lượt cuối bảng B.

Đội bóng của HLV Anthony Hudson kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng 4 trận, qua đó giành ngôi đầu và lần thứ 14 góp mặt ở bán kết.

Dù chỉ cần1 điểm để đi tiếp, Thái Lan chủ động tấn công và vượt lên ngay phút 11. Win Naing Tun để bóng chạm tay trong vòng cấm sau đường căng ngang của Narubadin Weerawatnodum, VAR vào cuộc, Worachit Kanitsribumphen mở tỷ số từ chấm 11 m.

Myanmar không dễ dàng buông xuôi. Cuối hiệp 1, Lwin Moe Aung có cơ hội rất tốt để gỡ hòa nhưng cú sút của anh lại tìm đến xà ngang.

Sang hiệp 2, VAR lại giúp Thái Lan được hưởng quả phạt đền thứ hai sau một tình huống bóng chạm tay khác. Jehhanafee Mamah sút thành công ở phút 52, ghi bàn đầu tiên của mình với "Voi chiến".

Myanmar sau đó tiếp tục thiếu may mắn khi cú sút xa của Win Naing Tun cũng dội xà. Thắng 2-0, Thái Lan tiến vào bán kết với vị thế ứng viên hàng đầu và sẽ đối đầu Singapore qua hai lượt trận.

Bàn thắng: Worachit 11'/phạt đền, Jehhanafee Mamah 52'/phạt đền.

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Phatomakkakul; Thiangkham, Hemviboon, Bihr, Narubadin Weerawatnodom; Kanitsribumphen, C. Otton, S. Yooyen, P. Autra; C. Saelao, J. Mamah.

Myanmar: Zin Nyi Nyi Aung; Hein Zeyar Lin, Myat Phone Khant, Soe Moe Kyaw, Zwe Khant Min; Myat Kaung Khant, Kyaw Min Oo, Wai Lin Aung; Win Naing Tun, Than Paing, Lwin Moe Aug.