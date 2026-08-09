Hài lòng kết quả

Chiến thắng 3-1 trước Campuchia giúp tuyển Việt Nam giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 một cách đầy thuyết phục cũng như kéo dài kỷ lục chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Ba chiến thắng cùng một trận hòa, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần là những gì mà đoàn quân của HLV Kim Sang Sik làm được ở bảng đấu có những đối thủ khá đáng gờm như Indonesia, Singapore.

Tuyển Việt Nam có vòng bảng ASEAN Cup 2026 gần như hoàn hảo

Đáng nói hơn, tuyển Việt Nam từng đánh bại Indonesia 3-0 ngay trên sân đối phương. Đó là trận đấu mà đội bóng áo đỏ cho thấy khả năng phòng ngự, chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội gần như hoàn hảo.

Nhưng xen giữa những màn trình diễn ấy lại là trận hòa Singapore 0-0, nơi tuyển Việt Nam kiểm soát bóng, tạo cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Và ngay cả trận thắng Campuchia 3-1 ở lượt cuối cũng không thực sự dễ dàng khi đội chủ nhà phải chờ đến những phút cuối mới giải quyết được trận đấu.

Vẫn cần cải thiện phong độ

Nhìn lại vòng bảng, có thể nói tuyển Việt Nam đủ tốt để đứng đầu bảng, nhưng không phải lúc nào cũng chơi tốt như kết quả cuối cùng. Đây có lẽ mới là điều HLV Kim Sang Sik cần quan tâm.

Xét về lực lượng và thời gian chuẩn bị, tuyển Việt Nam vượt trội so với các đối thủ cùng bảng. Thế nhưng, cách thắng vẫn còn những lấn cấn, ngoại trừ trận đấu Indonesia.

Nhưng muốn bảo vệ ngôi vô địch một cách nhẹ nhàng, HLV Kim Sang Sik vẫn còn phải chỉnh sửa không ít vấn đề

Trận đấu với Campuchia là ví dụ rõ nhất, tuyển Việt Nam kiểm soát bóng tới 75%, tung ra 16 cú sút và có chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) lên tới 2,27, nhưng vẫn để đối thủ có những cơ hội nguy hiểm và chỉ giải quyết được trận đấu ở những phút cuối.

Tương tự là trận hòa 0-0 Singapore, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã chơi vô cùng bế tắc trước một hàng thủ thi đấu kỷ luật, hiệu quả của đối phương. Tuyển Việt Nam cho thấy vẫn chưa sắc bén ở khâu cuối cùng.

Tất nhiên, bóng đá không phải lúc nào cũng cần một đội bóng chơi hoàn hảo. Tuyển Việt Nam biết cách thắng trong những hoàn cảnh khác nhau là điều đáng ghi nhận, nhưng cũng không phải bất ngờ khi sở hữu lực lượng quá vượt trội, đồng đều.

Mặt tích cực nhất đối với tuyển Việt Nam sau vòng bảng ASEAN Cup 2026 có lẽ là câu chuyện phong độ của cả tập thể. Ngoài Đình Bắc, Hoàng Đức đang chơi thăng hoa, những cầu thủ bị coi “kép phụ” như Hai Long, Việt Anh, và đặc biệt Thành Long đã chơi rất hay, ít nhất sau những gì đã cho thấy.

Dẫu vậy, để bảo vệ thành công chức vô địch, tuyển Việt Nam sẽ phải chơi hiệu quả hơn nữa, không chỉ bằng cách kiểm soát mà còn phải biết giải quyết những trận đấu khó một cách nhanh, thuyết phục hơn.

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