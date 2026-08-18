Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 lúc 20h00 ngày 19/8 với lợi thế rất lớn sau chiến thắng 2-0 trên sân khách.

Trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên các kênh các nền tảng của FPT Play, VTV6, VTVgo và TV360. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Ở lượt đi, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã có màn trình diễn đầy bản lĩnh khi vượt qua sức ép tại Kuala Lumpur. Bàn thắng của Nguyễn Xuân Son cùng pha phản lưới nhà của Malaysia giúp Việt Nam tạo khoảng cách an toàn trước trận quyết định.

Với lợi thế hai bàn cùng khả năng phòng ngự chắc chắn, tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn giành quyền vào chung kết. Tuy nhiên, Malaysia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc khi buộc phải chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng.

HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ yêu cầu các học trò thi đấu chặt chẽ, kiểm soát nhịp độ và hạn chế những sai lầm không đáng có. Nếu duy trì sự ổn định, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hoàn tất mục tiêu giành vé vào trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Thông tin lực lượng

Việt Nam: Không có trường hợp treo giò; lực lượng nhìn chung ổn định. Đình Bắc cần thận trọng sau khi nhận thẻ vàng ở lượt đi.

Malaysia: Lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Endrick dos Santos, Jimmy Raymond, Aliff Haiqal, Fazrul Amir và Wan Kuzain không thể góp mặt; Rodney Celvin dính chấn thương ở lượt đi.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Malaysia: Azri Ghani; Richard Chin, Faris Danish, Aysar Hadi; Pavithran Gunalan, Sergio Aguero, Paulo Josué, Syafiq Ahmad; các phương án tấn công còn lại tùy thuộc tình trạng thể lực và nhân sự.

Phong độ & lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia

Phong độ Việt Nam: 5 trận gần nhất thắng 4, hòa 1, thua 0.

Phong độ Malaysia: 5 trận gần nhất thắng 3, thua 2.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia: Việt Nam toàn thắng Malaysia 5 trận.

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