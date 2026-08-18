Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 mới nhất

Ngày Giờ Bảng/vòng Trận đấu Trực tiếp 24/7 19h00 Bảng A Campuchia 1-2 Singapore VTV, FPT Play 20h30 Bảng A Timor Leste 0-7 Việt Nam VTV, FPT Play 25/7 17h00 Bảng B Myanmar 1-2 Malaysia VTV, FPT Play 20h00 Bảng B Lào 0-5 Thái Lan VTV, FPT Play 27/7 18h00 Bảng A Singapore 2-0 Timor Leste VTV, FPT Play 20h30 Bảng A Indonesia 5-1 Campuchia VTV, FPT Play 28/7 17h00 Bảng B Philippines 1-4 Myanmar VTV, FPT Play 20h00 Bảng B Malaysia 4-0 Lào VTV, FPT Play 31/7 17h00 Bảng A Timor Leste 0-3 Indonesia VTV, FPT Play 20h00 Bảng A Việt Nam 0-0 Singapore VTV, FPT Play 1/8 17h00 Bảng B Lào 1-4 Philippines VTV, FPT Play 19h00 Bảng B Thái Lan 2-0 Malaysia VTV, FPT Play 3/8 17h30 Bảng A Campuchia 3-0 Timor Leste VTV, FPT Play 20h30 Bảng A Indonesia 0-3 Việt Nam VTV, FPT Play 4/8 17h00 Bảng B Myanmar 7-2 Lào VTV, FPT Play 20h00 Bảng B Philippines 0-1 Thái Lan VTV, FPT Play 7/8 20h00 Bảng A Singapore 1-1 Indonesia VTV, FPT Play 20h00 Bảng A Việt Nam 3-1 Campuchia VTV, FPT Play 8/8 20h00 Bảng B Malaysia 1-0 Philippines VTV, FPT Play 20h00 Bảng B Thái Lan 2-0 Myanmar VTV, FPT Play 15/8 20h00 Bán kết lượt đi Singapore 1-3 Thái Lan VTV, FPT Play 16/8 20h00 Bán kết lượt đi Malaysia 0-2 Việt Nam VTV, FPT Play 18/8 20h00 Bán kết lượt về Thái Lan - Singapore VTV, FPT Play 19/8 20h00 Bán kết lượt về Việt Nam - Malaysia VTV, FPT Play 22/8 20h00 Chung kết lượt đi Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 2 VTV, FPT Play 26/8 20h00 Chung kết lượt về Thắng bán kết 2 - Thắng bán kết 1 VTV, FPT Play

Bán kết ASEAN Cup 2026 đã chính thức xác định sau khi vòng bảng khép lại. Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia, trong khi Thái Lan chạm trán Singapore ở hai cặp đấu tranh vé vào chung kết.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik giành ngôi đầu bảng A với 10 điểm sau 4 trận, ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới một lần. Thành tích ấn tượng giúp Việt Nam có lợi thế lớn khi được chơi trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Đối thủ Malaysia kết thúc bảng B ở vị trí thứ hai sau chiến thắng trước Philippines. Dù không có thành tích nổi bật như Thái Lan, Malaysia vẫn là đội bóng giàu thể lực và luôn gây nhiều khó khăn cho các đối thủ khu vực.

Trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra ngày 16/8 trên sân khách, trước khi hai đội tái đấu tại Mỹ Đình ngày 19/8. Đây là cơ hội để tuyển Việt Nam hướng tới trận chung kết và tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

ASEAN Cup 2026 quy tụ 10 đội tuyển Đông Nam Á, trong đó Tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch khu vực này.

ASEAN Cup 2026 có sự góp mặt của 10 đội tuyển, được chia thành hai bảng, mỗi bảng gồm năm đội. Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt, trong đó mỗi đội có hai trận sân nhà và hai trận sân khách. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Hai bảng đấu của ASEAN Cup 2026 - Ảnh: Asean Football

Từ vòng bán kết, giải đấu áp dụng thể thức lượt đi và lượt về, đội thắng được xác định dựa trên tổng tỷ số sau hai trận.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik mở màn bằng chuyến làm khách trước Timor-Leste ngày 24/7. Sau đó, đội tuyển Việt Nam tiếp Singapore trên sân nhà ngày 31/7, làm khách của Indonesia ngày 3/8 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp Campuchia ngày 7/8.

Với tư cách đương kim vô địch, mục tiêu của "Những chiến binh sao vàng" là bảo vệ thành công ngôi vương. Tuy nhiên, hành trình này được dự báo không dễ dàng khi Thái Lan và Indonesia tiếp tục là hai đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất.

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