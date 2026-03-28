"Trước trận gặp Bangladesh, tôi cảm thấy có chút vấn đề ở chân. Nhưng hiện tại tôi đã ổn. Mọi thứ hoàn toàn bình phục 100% và không có gì khác biệt cho trận đấu tiếp theo. Hiện tại tôi đạt 100% thể lực.

Truyền thông nói những gì họ nghĩ. Cơ bắp thì khác với mỡ, tôi không nghe quá nhiều những gì người ta nói. Tôi chỉ tập trung vào bóng đá. Khi tôi ghi bàn, mọi thứ đều ổn. Khi tôi không ghi bàn, mọi thứ đều sai. Vì vậy tôi không nghe quá nhiều. Tôi chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo gặp Malaysia. Tuyển Việt Nam muốn giành chiến thắng", Xuân Son cho chia sẻ.

Xuân Son không đạt phong độ tốt ở trận gặp Bangladesh. Ảnh: Hải Hoàng

Trước đó ở trận tuyển Việt Nam thắng Bangladesh 3-0, Xuân Son vào sân trong hiệp 2. Anh di chuyển không thực sự linh hoạt, dứt điểm thiếu uy lực. Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik thừa nhận học trò của mình cần phải kiểm tra lại vấn đề cân nặng.

Về trận tái đấu Malaysia, Xuân Son rất háo hức khi anh được thi đấu trên sân nhà. Chân sút Thép Xanh Nam Định nói: "Thiên Trường là một SVĐ đặc biệt đối với tôi. Đó là ngôi nhà của tôi khi thi đấu cho Thép Xanh Nam Định. Đối với tôi trận đấu tới rất đặc biệt. Tôi mơ được chơi trận đấu này từ rất lâu, và được đá ở Thiên Trường thì càng đặc biệt hơn.

Tôi hy vọng chúng tôi giành chiến thắng. Tôi cũng hy vọng mình có thể ghi bàn, mang món quà này tặng cho người hâm mộ, cũng như cho chính tôi. Đó là một ngày trước sinh nhật của tôi, có thể nói là rất đặc biệt".

Xuân Son háo hức trở lại sân Thiên Trường. Ảnh: S.N

Ở trận đấu này, Xuân Son có thể tái hợp với người đồng đội cũ Hoàng Hên. Tiền đạo sinh năm 1997 cho biết, anh và Hên không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau ở tuyển Việt Nam, nhưng trước đó chơi cùng nhau một thời gian dài. Vì thế, cả hai chỉ cần một chút thời gian để có thể gắn kết, phối hợp ăn ý.

"Chúng tôi ở đây và cống hiến mọi thứ. Chúng tôi tôn trọng người hâm mộ, chúng tôi tôn trọng đất nước, muốn giành chiến thắng trong trận đấu này vì đối với tôi nó rất đặc biệt. Tôi nghĩ với mọi người cũng vậy. Tôi cống hiến 100% trong trận gặp Malaysia", Xuân Son chốt lại.