Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2
|
29/08 02:00
|Crystal Palace - Man City
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3
|
29/08 00:00
|Racing Santander - Elche
|
SCTV15, On Football
|
29/08 02:30
|Alaves - Villarreal
|
SCTV15, On Football
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2
|
29/08 01:45
|AC Milan - Venezia
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1
|
29/08 01:30
|Bayern Munich - Stuttgart
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 2
|
29/08 01:45
|Lille - PSG
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 4
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28/08 22:50
|Al Riyadh - Neom SC
|
28/08 23:00
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Al Fayha - Abha
|
29/08 01:00
|Al Nassr - Al Taawoun
|Al Khaleej - Al Hilal
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