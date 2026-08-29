Kết quả bóng đá hôm nay

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KÊNH TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 2

29/08  02:00

 Crystal Palace - Man City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 3

29/08  00:00

 Racing Santander - Elche

SCTV15, On Football

29/08  02:30

 Alaves - Villarreal

SCTV15, On Football

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 2

29/08  01:45

 AC Milan - Venezia

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1

29/08  01:30

 Bayern Munich - Stuttgart

 VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 2

29/08  01:45

 Lille - PSG

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 4

28/08  22:50

 Al Riyadh - Neom SC

28/08  23:00

Al Fayha - Abha

29/08  01:00

 Al Nassr - Al Taawoun

Al Khaleej - Al Hilal

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