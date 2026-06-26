Elliot Anderson sẽ tiến hành kiểm tra y tế ngay tại Mỹ, nơi anh đang cùng tuyển Anh tham dự World Cup 2026.

Mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 116 triệu bảng, được Man City trả thẳng, thấp hơn con số 125 triệu bảng mà Liverpool từng chi để chiêu mộ Alexander Isak hè năm ngoái.

Elliott Anderson chuẩn bị đầu quân Man City - Ảnh: SunSport

Dù vậy, đây vẫn sẽ là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Man City, vượt qua kỷ lục 100 triệu bảng mà đội chủ sân Etihad đưa Jack Grealish về từ Aston Villa năm 2021.

Đây cũng là số tiền chuyển nhượng cao nhất trả cho một cầu thủ người Anh, vượt qua con số 105 triệu bảng mà Arsenal bỏ ra để sở hữu Declan Rice cách đây ba năm.

Trước đó, Man City từng hai lần gửi đề nghị hỏi mua Anderson nhưng đều bị Nottingham Forest từ chối. Lời đề nghị thứ hai giá trị 106 triệu bảng trả trước và có thể tăng lên 121 triệu bảng kèm các điều khoản thưởng.

Chủ sở hữu Forest - Evangelos Marinakis ban đầu yêu cầu tổng giá trị thương vụ lên tới 130 triệu bảng, qua đó lập kỷ lục chuyển nhượng tại Premier League. Ông muốn nhận khoảng 110 triệu bảng trả ngay cùng 20 triệu bảng phụ phí.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, thỏa thuận cuối cùng giữa hai CLB là mức phí 116 triệu bảng cố định trả trước, không gồm các khoản phụ phí thông thường.

Man City hiện vẫn chưa chính thức công bố Enzo Maresca là người kế nhiệm Pep Guardiola. Tuy nhiên, thông báo dự kiến sẽ được đưa ra vài ngày tới.

Chiến lược gia người Italia đã tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch chuyển nhượng và xem Anderson là sự thay thế lý tưởng cho cựu đội trưởng Bernardo Silva.

MU cũng theo dõi Anderson suốt thời gian dài. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh bày tỏ mong muốn được chuyển tới Etihad, thay vì Old Trafford.

Khi nhận thấy Nottingham Forest đòi hỏi mức phí cao, Quỷ đỏ quyết định rút lui và chuyển hướng sang những mục tiêu khác.