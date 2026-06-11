Nhà Á quân Ngoại hạng vừa gửi đề nghị thứ hai đến Nottingham Forest để hỏi mua Elliot Anderson, mức phí trả trước khoảng 106 triệu bảng Anh.

Gói chuyển nhượng trên bao gồm nhiều điều khoản phụ thuộc thành tích, có thể nâng tổng giá trị thương vụ lên 120 triệu bảng.

Man City đang đẩy nhanh việc chiêu mộ Elliot Anderson - Ảnh: SunSport

Nếu "bom tấn" được kích hoạt, đây sẽ là bản hợp đồng vượt xa mức phí mà Arsenal từng chi để chiêu mộ Declan Rice từ West Ham cách đây ba năm.

Đồng thời, vụ chuyển nhượng cũng sẽ phá kỷ lục của chính Man City, vốn được thiết lập khi họ bỏ ra 100 triệu bảng đưa Jack Grealish về sân Etihad năm 2021.

Về phía Nottingham Forest, đội bóng này muốn nhận 110 triệu bảng trả trước cho ngôi sao 23 tuổi - người hiện đang có mặt tại Mỹ cùng tuyển Anh.

Trước đó, truyền thông xứ sương mù tiết lộ, Man City muốn hoàn tất thương vụ trước lúc World Cup 2026 khởi tranh. Với những diễn biến mới nhất, hai bên có thể sớm tìm được tiếng nói chung.

Không chỉ Man City, đối thủ cùng thành phố MU cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Anderson. HLV Michael Carrick đang lên kế hoạch cải tổ hàng tiền vệ hè này và đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Ederson từ Atalanta.

Tuy nhiên, từ lâu Elliot Anderson ưu tiên gia nhập Man "xanh" hơn Quỷ đỏ, bất chấp việc Pep Guardiola rời đội bóng cuối mùa vừa qua.

Theo nguồn tin thân cận, bản thân Anderson cũng tin tưởng, vụ chuyển nhượng sẽ được hoàn tất và nóng lòng chờ ngày ra mắt Man City.