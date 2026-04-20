Màn bứt phá của Man City

Khi những nhà “tiên tri bi quan” đồng loạt cho rằng Man City sẽ không còn là cỗ máy hủy diệt từng thống trị bóng đá Anh suốt một thập kỷ, khi dấu hiệu suy thoái tưởng như bóp nghẹt mọi nỗ lực, thì Pep Guardiola đã làm điều khó nhất.

Với sự hỗ trợ của một Bernardo Silva xuất sắc và sự trở lại của Rodri, HLV người Tây Ban Nha – người xây dựng cả một triều đại từ năm 2016 – đã tái thiết đội bóng từ đống đổ nát trong năm 2026.

Man City bứt phá với dấu ấn Cherki. Ảnh: MCFC

Đây là tập thể hài hòa, cuốn hút và giàu tinh thần chiến đấu bậc nhất mùa giải Ngoại hạng Anh.

Sau khi bị bỏ lại phía sau suốt mùa – có thời điểm kém đến 9 điểm – Man City đã tăng tốc trong cuộc đối đầu với một Arsenal đầy tổn thương.

Nếu giành chiến thắng trước Burnley vào thứ Tư (2h00 ngày 23/4), trong trận đấu sớm vòng 34 Premier League, họ sẽ vươn lên ngang điểm và chiếm ngôi đầu nhờ thành tích đối đầu (hòa 1-1 tại Emirates).

Pep Guardiola đang chạm tay vào danh hiệu Premier League thứ 7 khi mùa giải còn 5 vòng.

Sự ra đi của Kevin De Bruyne, có lẽ là cầu thủ quyết định nhất lịch sử CLB, để lại khoảng trống tưởng chừng không thể lấp đầy. Càng khó hơn khi người được chọn là Rayan Cherki.

Trong mùa 2024/25 tại Lyon, anh thể hiện hai mặt đối lập: tài năng kiểu Diego Maradona và sự bất ổn cảm xúc kiểu Mario Balotelli. Chính điều đó khiến các CLB Anh chùn bước trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 – bao gồm cả Arsenal.

Man City vẫn quyết định chi 35 triệu euro trong nỗ lực làm mới đội hình. Một năm sau, Cherki không còn chỉ là “nghệ sĩ lóe sáng” mà đã trở thành mắt xích quan trọng ở vị trí tiền vệ lệch.

Pep Guardiola tiếp tục cho thấy tháng Tư là của riêng ông. Ảnh: MCFC

Sự ăn ý giữa anh, Rodri và Bernardo Silva tạo nên thứ bóng đá hay nhất giải trong những tháng gần đây.

Dấu ấn Cherki và Haaland

Ngay từ đầu trận, Cherki đã khiến hàng thủ chắc chắn bậc nhất giải lao đao. Sau một pha đi bóng lắt léo xuyên qua Gabriel Magalhaes và Declan Rice, anh xâm nhập vòng cấm và dứt điểm lạnh lùng, bóng đi qua chân người đồng hương William Saliba rồi vào lưới.

“Robot thì giỏi, nhưng phép màu còn hơn”, Cherki từng nói với France Football. Anh tự hào vì đã thích nghi với hệ thống kỷ luật của Pep Guardiola.

Chiến lược gia xứ Catalunya đã dày công uốn nắn anh: tiết kiệm năng lượng, chọn lọc rủi ro. “Guardiola rất nghiêm khắc với tôi, và tôi cũng vậy với ông ấy. Đó là mối quan hệ con người. Tranh luận là bản chất của cuộc sống”, Cherki chia sẻ.

Khi Man City đang thăng hoa, thủ môn Gianluigi Donnarumma lại mắc sai lầm khó hiểu, biếu không bàn gỡ cho Kai Havertz. Bàn thua làm Man City có phần chùn lại. Trận đấu rơi vào thế trận chiến thuật chặt chẽ quen thuộc của Mikel Arteta.

Sự trở lại của Martin Odegaard giúp Arsenal lấy lại tổ chức và áp lực pressing. Tuy nhiên, trước một Man City bản lĩnh, họ không thể tận dụng ưu thế.

Bàn thắng của Haaland có thể định đoạt danh hiệu Ngoại hạng Anh. Ảnh: MCFC

Sau khi bỏ lỡ cơ hội, Erling Haaland đã chuộc lỗi bằng bàn thắng quyết định. Trong một pha tranh chấp đầy sức mạnh, chân sút Na Uy dứt điểm rất nhanh ghi bàn sau đường chuyền của O’Reilly.

Với pha lập công này, Haaland tham gia vào mỗi bàn thắng ở Ngoại hạng Anh cứ 99 phút (ghi bàn và kiến tạo). Trong khi đó, Cherki là 100 phút. Không ai hiệu quả hơn bộ đôi của Man City, trong số các trường hợp thi đấu từ 900 phút trở lên.

Cuối trận, Man City phải chống đỡ dữ dội khi Rodri rời sân vì chấn thương. Nhưng với tinh thần chiến đấu lan tỏa từ Haaland, Matheus Nunes và Bernardo, họ đã bảo toàn chiến thắng.

Pep Guardiola ôm chầm Bernardo khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. “Chúng tôi đã cùng nhau giành 19 danh hiệu, và còn có thể giành thêm”, ông không che giấu được niềm vui chiến thắng trận “chung kết” mùa giải.

Sau chức vô địch League Cup gần đây, giành được khi thắng chính Arsenal ở chung kết, cùng cuộc đua Premier League và bán kết FA Cup phía trước, tham vọng của Man City vẫn chưa dừng lại. Một cú ăn ba mới cho màu xanh da trời là hoàn toàn có thể.