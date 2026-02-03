Hợp đồng của Pep Guardiola và Man City vẫn còn 18 tháng nữa. Tuy nhiên, dư luận đồn đoán, nhiều khả năng nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ rời sân Etihad khi kết thúc mùa bóng 2025/26.

Tờ Telegraph tiết lộ, mọi thứ vẫn trong vòng suy đoán, nhưng phía Man City đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng trong trường hợp Pep ra đi.

Enzo Maresca là cái tên đầu tiên nằm trong danh sách ứng viên kế nhiệm Pep Guardiola.

Enzo Maresca, Xabi Alonso và Fabregas là những ứng viên có thể thay Pep Guardiola - Ảnh: F.J

Cựu HLV Chelsea từng hé lộ rằng, ông đã nói chuyện với lãnh đạo Man City và Juventus hồi đầu mùa về công việc huấn luyện.

Trước đây, Maresca đảm nhiệm vai trò HLV học việc rồi sau đó được đôn lên làm trợ lý cho Pep Guardiola.

Dù giữ mối quan hệ mật thiết với City Football Group, Maresca không phải ứng cử viên duy nhất cho chiếc ghế nóng tại Etihad.

Cựu thuyền trưởng Real Madrid - Xabi Alonso cũng được nêu tên. Cựu tiền vệ 44 tuổi mới bị đội bóng thành Madrid sa thải sau 34 trận dẫn dắt.

Thế nhưng, năng lực của Xabi Alonso vẫn được đánh giá cao và ông có thể nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn hè tới.

Ứng viên tiềm năng thứ ba mà Man City nhắm đến là Cesc Fabregas. Cựu sao Arsenal đang làm tốt công việc ở Como, giúp đội bóng nhỏ bé này vươn lên vị trí thứ 6 tại Serie A.