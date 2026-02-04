Barcelona đã không để “ngựa ô” Albacete tái lập địa chấn như trước Real Madrid, khi giành chiến thắng 2-1 để thẳng tiến vào bán kết Cúp Nhà vua.
Cristiano Ronaldo tẩy chay một trận đấu của Al Nassr để phản đối PIF ưu tiên Al Hilal, nhất và vụ chuyển nhượng nội bộ Karim Benzema.
Trong lúc trả lời phỏng vấn sau một trận đấu tại Australian Open 2026, Carlos Alcaraz thể hiện tuyệt kỹ quay vợt như chiếc chong chóng theo lời đề nghị của MC khiến CĐV cảm thấy thích thú.
Bị chê là nhàm chán, nhưng Arsenal của Mikel Arteta đang rất hiệu quả trên mọi mặt trận và hướng đến tham vọng giành cú ăn 4.