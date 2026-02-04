HAQlc5VXoAAzrv1.jpg
Chelsea vào trận với quyết tâm cao sau khi để thua 2-3 ở lượt đi
Cục diện trận đấu diễn ra cân bằng
Gyokeres đá cao nhất trên hàng công Pháo thủ nhưng thiếu hiệu quả
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
Joao Pedro thất vọng sau khi bỏ lỡ cơ hội
HLV Rosenior tung thêm Estevao và Cole Palmer vào sân để tăng cường hỏa lực tấn công
Cú đá phật bật hàng rào của Palmer
Đúng phút bù giờ cuối cùng (97), Kai Havertz thoát xuống đón đường chuyền của Rice rồi loại bỏ thủ môn Sanchez trước khi đưa bóng vào lưới trống
Havertz ăn mừng khi xé lưới đội bóng cũ
Niềm vui của các cầu thủ Arsenal
Chiến thắng xứng đáng của Arsenal

