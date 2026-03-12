Pep và Man City tự tin đến Bernabeu đấu Real Madrid, trong bối cảnh chủ nhà mất chân sút số 1, Mbappe cũng như Jude Bellingham, đều chưa bình phục chấn thương.

Tuy nhiên, trong ngày mà Valverde biến thành… Ronaldo, được định làm người hùng với 3 bàn thắng để đời ngay trong hiệp 1, để Real Madrid do Arbeloa dẫn dắt đánh bại Man City theo cách không thể ấn tượng hơn.

Valverde có ngày thi đấu lên đồng, giúp Real Madrid nhấn chìm Man City. Ảnh: Defensa

Với chiến thắng tưng bừng ở lượt đi vòng 16 đội Champions League này, Arbeloa đã đập tan những hoài nghi, chê bai Kền kền. HLV 44 tuổi nói ngắn gọn mà đầy sức nặng sau trận: “Những đánh giá từ bên ngoài không mấy tích cực về đội bóng này. Chúng tôi đã cho thấy, chúng tôi là Real Madrid”.

Arbeloa chia sẻ thêm về niềm vui: “Kết quả tốt hơn cả những gì chúng tôi mong đợi”.

Arbeloa khiến Pep và Man City câm nín ở Bernabeu. Ảnh: RMFC

Vị thuyền trưởng Real Madird cho hay, ông cùng đội ngũ đã nghiên cứu kỹ lưỡng Man City của Pep Guardiola để vô hiệu hóa những điểm mạnh của đối thủ:

“Chúng tôi hiểu rất rõ cách Man City chơi, phong cách của Pep và những gì họ luôn tìm kiếm trong trận đấu. Real Madrid đã phân tích kỹ lưỡng mọi thứ.

Chúng tôi cố gắng bịt kín nhiều hướng chuyền bóng của Man City và không cho đối thủ có khoảng trống, đồng thời không lao vào pressing một cách vội vàng, không cho họ đạt được ý đồ…”.

Dẫn trước 3 bàn ở lượt đi, Real Madrid đang nắm lợi thế lớn lấy vé tứ kết Cúp C1 mùa này, dù phải đến Etihad ở cuộc tái đấu vào tuần sau.