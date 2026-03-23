Inter Miami đã có chiến thắng kịch tính 3-2 trên sân của New York City ở vòng 5 MLS, trong trận đấu chứng kiến dấu ấn đậm nét của Lionel Messi.

Đội khách khởi đầu thuận lợi khi Gonzalo Luján mở tỷ số ngay phút thứ 3 sau tình huống tận dụng phạt góc. Tuy nhiên, New York City nhanh chóng đáp trả ở phút 17 với cú đá phạt đẳng cấp của Nicolas Fernandez, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.

Messi với phần thưởng quen thuộc sau các trận đấu - Ảnh: IM

Hai đội sau đó chơi ăn miếng trả miếng với nhiều cơ hội nguy hiểm. Messi cũng để lại dấu ấn với cú dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang trong hiệp một.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục sôi động. Phút 59, Agustin Ojeda giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 sau pha phản công sắc bén. Nhưng chỉ hai phút sau, Messi lên tiếng với cú sút phạt hoàn hảo, gỡ hòa 2-2 cho Inter Miami.

Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 74 khi Micael đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc, giúp đội khách tái lập thế dẫn trước 3-2.

Inter Miami thắng nghẹt thở trên sân khách - Ảnh: IM

Những phút cuối, New York City dồn ép mạnh mẽ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương. Thủ môn Dayne St. Clair đã chơi xuất sắc để giữ vững chiến thắng cho Inter Miami.

Kết quả này giúp Inter Miami vươn lên nhóm đầu bảng miền Đông MLS 2026.

Ghi bàn

New York City: Mercau 17', Ojeda 59' (O'Toole)

Inter Miami: Gonzalo Lujan 4', Messi 61', Micael 74' (Allen)

Đội hình xuất phát

New York City: Freese, Gray, Thiago Martins, Trewin, O'Toole, Parks, Moralez, O'Neill, Ojeda, Mercau, Wolf

Inter Miami: St.Clair, Fray, Lujan, Micael, Allen, Bright, Ayala, Sivetti, Messi, Segovia, Allende