Barcelona giành chiến thắng quan trọng trước Rayo Vallecano trong trận đấu không dễ dàng tại Nou Camp, qua đó duy trì sức ép trong cuộc đua vô địch La Liga.

Hiệp một diễn ra với chất lượng chuyên môn không cao khi cả hai đội chơi khá thận trọng. Rayo Vallecano bất ngờ là đội nhập cuộc tốt hơn và suýt mở tỷ số ngay phút đầu tiên, nhưng cú dứt điểm của Carlos Martin đã bị thủ môn Joan García xuất sắc cản phá.

Barca tái lập khoảng cách 4 điểm nhiều hơn Real Madrid - Ảnh: FCB

Sau tình huống này, Barcelona dần giành lại thế trận, song lối chơi của đội chủ nhà vẫn thiếu sự mạch lạc và chưa tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Bước ngoặt chỉ đến từ một tình huống cố định, khi Ronald Araujo bật cao đánh đầu chính xác từ quả phạt góc, mở tỷ số cho đội bóng xứ Catalunya.

Có bàn thắng dẫn trước, Barca chơi chủ động hơn. Raphinha suýt nhân đôi cách biệt với cú sút xa dội xà ngang sau khi thủ môn Batalla chạm tay đổi hướng.

Ở những phút cuối, Rayo Vallecano có cơ hội rõ rệt để gỡ hòa, nhưng Espino lại dứt điểm vọt xà trong tình huống đối mặt đáng tiếc.

Chung cuộc, Barcelona giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Kết quả này giúp họ tiếp tục gây áp lực lớn lên Real Madrid trước thềm trận derby quan trọng.

Ghi bàn: Araujo (24')

Đội hình xuất phát

Barcelona: Joan Garcia, Araujo, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Pedri, Bernal, Fermin, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Pathe Ciss, Chavarria, Valentin, Pedro Diaz, Gumbau, Fran Perez, Isi Palazon, Carlos Martin