Theo tờ Mirror, Man City cần phải nhanh chóng bán 5 cầu thủ trong đội hình của Pep Guardiola để tuân thủ các quy định của UEFA, trước khi có thể đăng ký danh sách dự Champions League mùa tới.

Pep Guardiola và Man City cần phải thanh lý 5 hợp đồng trong thời gian còn lại của chuyển nhượng hè 2025. Ảnh: PA

Sau mùa giải không danh hiệu, Man City bước vào mua sắm rầm rộ để trở lại đường đua vô địch trên các mặt trận. Họ đã mang về Etihad các bản hợp đồng, gồm Rayan Cherki, Rayan Air-Nouri, Tijjani Reijnders, Sverre Nypan cùng thủ môn James Trafford và Marcus Bettinelli.

Ở chiều ngược lại, Pep Guardiola nói lời chia tay với các công thần Kevin de Bruyne, Kyle Walker, cùng Scott Carson, bên cạnh những cầu thủ trẻ như Yan Couto và Maxico Perrone sau thời gian cho mượn.

Tuy nhiên, đội hình của Man City vẫn còn tới 32 cái tên và họ cần phải hành động nhanh chóng – thanh lý bớt 5 cầu thủ, để đáp ứng yêu cầu của UEFA.

Nếu tại Premier League, Man xanh chỉ cần giảm 1 cầu thủ, dựa trên luật dành cho cầu thủ nội và dưới 21 tuổi, thì UEFA chỉ cho phép họ đăng ký tối đa 25 cái tên ở danh sách A tại Champions League.

Những cầu thủ được ‘điểm danh’ Man City sẵn sàng thanh lý trong những ngày cuối thị trường chuyển nhượng hè 2025, có Jack Grealish, James McAtee, Kalvin Phillips và thủ thành Stefan Ortega nhưng hiện vẫn chưa nhận được đề nghị phù hợp.

Everton được cho đang xúc tiến mượn bản hợp đồng kỷ lục của Man City, Jack Grealish, trong khi McAtee được định giá khoảng 40 triệu bảng, thu hút sự quan tâm từ Nottingham và Frankfurt. Có thông tin, Tottenham xem xét McAtee là giải pháp thay thế James Maddison, người gần đây bị đứt dây chằng chéo trước và khả năng phải nghỉ dài hạn.

Những cái tên Man City sẵn sàng đàm phán bán hè này. Ảnh: 365Scores

Thủ môn Ortega có khả năng trở lại Bundesliga, còn Phillips được đồn đoán tái hợp CLB cũ Leeds United nhưng mức lương 120.000 bảng/tuần của anh là rào cản đáng kể.

Trong khi đó, hậu vệ trẻ người Brazil, Vitor Reis đã gia nhập CLB Girona, đội cũng đang xem xét mượn thêm cả Claudio Echeverri và Nypan.

Do tham gia tranh tài FIFA Club World Cup nên Man City chỉ có 1 trận giao hữu trước mùa giải mới (thắng Palermo 3-0) vào tối thứ Bảy vừa qua. Đoàn quân của Pep Guardiola có trận ra quân Premier League 2025/26, gặp Wolves lúc 23h30 ngày 16/8 tới đây.